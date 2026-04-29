Un enfant entre la vie et la mort après une attaque de chiens

Un enfant se trouve mercredi entre la vie et la mort après avoir été gravement mordu par un ou deux chiens à Russy-Bémont, un petit village de l'Oise, a appris l'AFP auprès de la préfecture et du procureur de Senlis.

Un enfant se trouve mercredi entre la vie et la mort après avoir été gravement mordu par un ou deux chiens à Russy-Bémont, un petit village de l'Oise en France. IMAGO/Cavan Images

Agence France-Presse Valérie Passello

«Quatre enfants qui jouaient dans la forêt» ont croisé «deux chiens appartenant à deux riverains», selon la préfecture de l'Oise.

L'un d'eux, âgé de 10 ans, «a été attaqué et présente cinq morsures», selon la même source. Il a été transporté «en urgence absolue» au centre hospitalier de Compiègne, toujours selon la préfecture.

Son pronostic vital est engagé, a précisé à l'AFP le procureur de Senlis, Loïc Abrial.

Une «enquête en flagrance», confiée aux gendarmes de Crépy-en-Valois, a été ouverte pour «blessures involontaires par agression d'un chien», a-t-il précisé, sans vouloir en dire davantage dans l'immédiat «compte tenu des investigations en cours».