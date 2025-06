Un enfant hospitalisé après avoir été laissé dans une voiture

Un enfant d'un peu plus d'un an a été hospitalisé dans un état grave après avoir été laissé dans une voiture stationnée au soleil à Ussel (Corrèze), a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet, sur fond de vague de chaleur en France.

L'enfant a subi la chaleur étouffante de la voiture (photo prétexte, archives). sda

Alix Maillefer

Vers 13H00, les secours sont intervenus sur le véhicule, garé sur le parking d'une zone commerciale située dans le sud-est de la petite ville d'environ 9.000 habitants.

La victime, souffrant de déshydratation, a été héliportée en «urgence absolue» vers le CHU de Limoges (Haute-Vienne), ont précisé les pompiers à un correspondant de l'AFP, confirmant des informations du quotidien La Montagne.

Selon la radio Ici Limousin, l'enfant se trouvait à bord du véhicule depuis 08H00 du matin.

Le parquet de Tulle a indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête confiée au commissariat de police d'Ussel, sans plus de précisions à ce stade sur l'état de santé de la victime.

La Corrèze avait été placée vendredi en vigilance jaune canicule alors qu'une vague de chaleur, la première de l'année 2025, s'est étendue sur une large partie du pays avec par endroits des températures supérieures à 35°C.