  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame à Saint-Gall Un enfant mortellement blessé dans un accident

ATS

12.8.2025 - 08:12

Un enfant a été mortellement blessé dans un accident de la route lundi soir à Saint-Gall. Une voiture de tourisme est entrée en collision avec le garçon de quatre ans, a indiqué la police.

La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne.
La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 08:12

Selon les premières informations, un Allemand de 44 ans circulait en voiture sur la Stahlstrasse en direction de la Zürcher Strasse. La collision avec le garçon s'est produite dans le secteur de la Feldbachstrasse, a indiqué la police municipale de Saint-Gall dans un communiqué. Le garçon, blessé, est resté au sol.

La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne. Après l'arrivée des secours, l'enfant a été transporté à l'hôpital pour enfants où les tentatives de réanimation se sont poursuivies. Le garçon a succombé à ses blessures environ deux heures après l'accident.

Les plus lus

Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Un médaillé olympique : «Ce que j'ai fait est impardonnable»
Voilà comment vous auriez pu économiser jusqu'à 38'000 francs
Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop
«Ma vie privée a été violée... je ne peux plus faire confiance à mon entourage»
Macron promulgue la très contestée loi Duplomb