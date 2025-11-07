Un enfant tire sur une enseignante qui touche 10 millions de dollars lors du procès

Un enfant de six ans tire sur son enseignante avec un pistolet aux États-Unis. Qui porte la responsabilité ? Un jury considère que la direction de l'école est également responsable.

Un enfant de six ans avait tiré sur son enseignante dans une école primaire de Newport News en 2023. Photo d'archives : dpa

DPA dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi En janvier 2023, une enseignante avait été grièvement blessée par un enfant de six ans armé d'un pistolet dans une école de Newport News, dans l'État américain de Virginie.

Un jury lui a accordé 10 millions de dollars.

Le motif : la direction de l'école aurait ignoré les avertissements de camarades de classe selon lesquels le garçon possédait une arme. Un recours est encore possible. Montre plus

Après avoir été grièvement blessée par balle par un élève, une ancienne enseignante d'école primaire de l'Etat américain de Virginie doit recevoir des dommages et intérêts d'un montant de 10 millions de dollars (environ 8,1 millions de francs).

C'est ce qu'a décidé un jury. Selon les médias américains, le jury a également estimé que la directrice adjointe de l'époque avait ignoré les avertissements selon lesquels l'enfant, alors âgé de six ans, avait apporté une arme à l'école. Elle a ainsi fait preuve d'une "négligence grave".

Début 2023, le garçon avait tiré avec un pistolet dans la main et dans la poitrine de son enseignante à l'école primaire Richneck de Newport News. Elle avait subi des blessures mettant sa vie en danger. Selon les médias, la balle se trouve toujours dans sa poitrine.

Des camarades de classe avaient prévenu

Plusieurs membres du personnel de l'école ont déclaré dans le cadre de la procédure civile que des élèves leur avaient parlé de l'arme qui se trouvait dans le sac à dos du garçon, ont rapporté les médias. La directrice adjointe de l'école n'aurait toutefois agi qu'après que le garçon ait déjà tiré.

"Une arme change tout. On s'arrête et on enquête", a déclaré l'avocat Kevin Biniazan, cité par la chaîne CNN, "on va au fond des choses pour savoir si l'arme est réelle et si elle se trouve dans l'enceinte de l'école". Voici la vidéo du prononcé du jugement :

Selon les informations, la directrice adjointe de l'école peut encore faire appel. Selon les informations de CNN, les dommages et intérêts seront payés par l'association d'assurance du district scolaire. Selon les informations, la direction de l'école devra également répondre de l'incident dans le cadre d'une procédure pénale le mois prochain.

L'arme appartenait à la mère du garçon

Le procès pourrait créer un précédent pour déterminer qui est responsable en cas de violence armée dans les écoles, a rapporté CNN. Hormis l'enseignante, personne n'a été blessé lors de l'incident de 2023. Selon la police, elle a pu faire sortir tous les élèves de la salle de classe.

Après l'incident, on a appris que l'arme à feu appartenait à la mère du garçon. Elle a été condamnée à deux ans de prison pour négligence envers l'enfant. Aux États-Unis, la violence mortelle par arme à feu fait partie du quotidien. Des incidents tragiques se produisent également régulièrement dans les écoles.

Les pistolets et les armes de plus gros calibre sont facilement accessibles et circulent par millions. Selon une base de données de l'initiative "Every Town for Gun Safety", qui se prononce en faveur d'une législation plus stricte sur les armes, il y a eu cette année jusqu'à fin octobre au moins 141 incidents avec des armes à feu dans des écoles américaines et dans leurs locaux, qui ont fait 44 morts.