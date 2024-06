On ignore encore beaucoup de choses sur les poissons-lunes. Or, un spécimen s'est échoué sur la côte américaine, dont on suppose qu'il s'agit d'un Mola tecta.

Une Mola tecta (poisson-lune) échouée sur une plage de l'Oregon. Tiffany Boothe/Seaside Aquarium/AP/dpa

Un énorme et rare poisson-lune s'est échoué sur une plage de l'État d'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Le Seaside Aquarium a annoncé vendredi (heure locale) que le spécimen de ce poisson de haute mer, d'une taille d'environ 2,2 mètres, était apparemment un Mola tecta.

C'est la conclusion à laquelle est parvenue une chercheuse néo-zélandaise après avoir observé les images. Elle n'a décrit ce genre qu'en 2017.

Les poissons-lunes forment une famille à laquelle appartiennent plusieurs espèces. On suppose que Mola tecta est surtout présent dans les mers tempérées et tropicales de l'hémisphère sud.

La tête et le corps des animaux forment un disque aplati latéralement, sur lequel se font face deux grandes nageoires musculaires. Le squelette de ces poissons, qui peuvent peser plusieurs tonnes, est fortement cartilagineux.

