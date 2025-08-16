Un entrepôt fortement endommagé par un incendie à Lucens

Un incendie s’est déclaré vendredi en fin de journée dans un entrepôt abritant des déchets et des machines d’une entreprise de recyclage à Lucens. Il a fallu plus de 14 heures pour maîtriser le feu. Personne n'a été blessé, mais le bâtiment a été fortement endommagé.

En raison de la fumée, la population de Lucens (VD) a été invitée à rester chez elle, à garder les portes et fenêtres fermées et à couper ventilation et climatisation. ATS

Keystone-SDA ATS

Un important dégagement de fumée noire et de feu a été signalé vendredi vers 17h45, indique samedi la police cantonale. Le dépôt, inoccupé au moment des faits, abritait essentiellement différents types de déchets ainsi que des véhicules et engins de travail. Ces derniers ont pu être déplacés à temps, précise-t-elle.

En raison de la fumée, la population locale a été invitée à rester chez elle, à garder les portes et fenêtres fermées et à couper ventilation et climatisation. L’alerte a été levée samedi matin à 06h30 et le sinistre a pu être maîtrisé vers 08h15.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. La route de Berne a été fermée durant une partie de la nuit et une déviation du trafic a été mise en place