Victime d'un escroc au mariage suisse: «Je me sens tellement bête...»

Il a fait perdre des milliers de francs à plusieurs femmes. Le stratagème de l'«escroc au mariage» : aborder des femmes qui se trouvaient dans une phase difficile de leur vie.

Un avenir commun heureux - c'est ce que l'«escroc au mariage» promettait aux femmes, qui se trouvaient généralement dans une phase difficile de leur vie. Bild: sda

twfl Wilhelm Flemmer

On appelle escroc au mariage le type d'escroc qui fait miroiter à ses victimes un avenir romantique, mais qui est en fin de compte intéressé par leur argent. Ce phénomène, qui est souvent traité avec humour dans les films et les romans, n'a rien de romantique et n'est pas particulièrement drôle.

L'«escroquerie au mariage» - le terme lui-même semble minimiser la situation - peut avoir des effets dévastateurs sur les victimes, tant sur le plan matériel que psychique. C'est le cas d'une jeune femme dont le destin et celui d'autres personnes concernées sont désormais relatés par le «Blick».

«Je venais de sortir de relations difficiles avec des types qui ne se comportaient pas correctement. Je n'avais plus beaucoup de confiance en moi», explique Mélissa (prénom d'emprunt) dans une interview avec «Blick». La jeune femme a la vingtaine.

Comme les autres victimes de l'escroc - un homme dans la trentaine, surnommé «Solo Daddy» - elle raconte certes volontiers son histoire, mais souhaite rester anonyme. «Quand ce père célibataire m'a dit qu'il voulait construire une relation sérieuse et stable, j'ai tenté ma chance, sans me méfier. Nous avions beaucoup de points communs», raconte-t-elle.

Comportement typique de l'agresseur

D'un côté, les victimes, en l'occurrence des femmes qui sortaient d'une «relation difficile» ou se trouvaient dans une phase compliquée de leur vie. De l'autre, l'escroc, en l'occurrence un homme qui faisait croire à ses victimes sur des applications de rencontre que la vie allait changer pour le mieux grâce à leur rencontre et à une relation avec lui.

Et enfin, la honte d'être tombé dans le panneau de l'escroc. «Je me sens tellement bête quand je raconte cette histoire», déclare Mélissa, citée dans le Blick. «J'ai l'impression d'avoir été la protagoniste d'une mauvaise série Netflix».

Si la situation et le comportement de Mélissa sont typiques, la démarche de l'agresseur l'est tout autant. «Il a le don de susciter l'empathie», explique-t-elle. Non seulement l'auteur avait manifestement ce don, mais il était apparemment aussi capable de raconter aux femmes un récit mensonger de sa vie, cohérent et donc crédible. Il se présentait volontiers comme une victime des circonstances.

Il a fait croire à Mélissa qu'il traversait une mauvaise passe. Il lui a expliqué que son entreprise avait coulé, que son père était parti faire le tour du monde, qu'il ne parlait plus à sa mère et que son ex exigeait le versement d'une pension alimentaire pour leur fils. «Cela nous a beaucoup touchés, ma mère et moi», avoue Mélissa.

«J'ai eu pitié»

La plupart du temps, il s'agissait pour l'agresseur d'obtenir de l'argent, qu'il demandait aux femmes en simulant des faits et des sentiments erronés. Dans le cas de Mélissa, il s'agissait de plusieurs milliers de francs. «Il était paniqué. Il avait peur de perdre la garde de son fils s'il ne payait pas rapidement la pension alimentaire», dit-elle.

«J'ai eu pitié, je lui ai prêté 2000 francs et j'ai aussi payé sa facture de téléphone». Puis l'homme a eu besoin d'un vélo pour une course cycliste. Melissa : «J'ai avancé la somme de 5200 francs pour l'achat d'un vélo électrique et j'ai aussi payé son loyer. Il disait qu'il avait peur d'être expulsé».

De nombreuses victimes

Lorsque la fraude a été découverte, Mélissa était dévastée. C'est par l'intermédiaire d'une amie qu'elle a appris le faux jeu de l'homme. Elle lui a expliqué que deux plaintes pour violence domestique avaient été déposées contre lui et qu'il avait déjà été condamné pour escroquerie à l'amour. Elle a ensuite rompu le contact.

Elle a découvert qu'il existait un groupe WhatsApp de femmes qui avaient toutes été victimes de ce même homme. Else, Marine, Laurence, Vanessa - toutes des femmes qui se trouvaient dans une phase «difficile» de leur vie, qui étaient célibataires ou élevaient seules leurs enfants. Et que l'«escroc au mariage» avait le plus souvent - là aussi, c'est un modèle - rencontrées sur les réseaux sociaux ou sur des applications de rencontre.