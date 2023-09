Un espace aérien où les pilotes ne peuvent compter que sur eux-mêmes

Imaginez que vous deviez voler sur des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan sans même qu'un contrôleur aérien ne vous prête attention ou ne vous prévienne en cas de problème. C'est ce qui se passe dans le Pacifique et c'est unique.

Le grand trou «NO FIR» est largement survolé : les avions sur la photo volent de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande vers Santiago du Chili. Capture d'écran Flightradar24

Pas le temps ? blue News résume pour toi Il existe un espace aérien dans le Pacifique qui n'est absolument pas contrôlé.

Il n'y a pas d'escale, pas d'avertissement, pas d'information ni de bulletin météo.

Toute personne survolant cet endroit doit prendre certaines précautions. Montre plus

Que remarquez-vous en regardant cette image de notre planète ?

Wow, c'est grand... le Pacifique! Google Earth

C'est vrai : vous voyez l'océan Pacifique et vous remarquez à quel point il est immense. S'il n'y avait pas un soupçon d'Australie en bas à gauche et un peu d'Alaska et de Canada en haut, on pourrait penser que la Terre est une planète composée uniquement d'eau.

Mais cette immensité a des conséquences, non seulement pour la navigation, mais aussi pour les avions, qui se trouvent dans une situation inhabituelle lorsqu'ils survolent cette zone. Il existe en effet une zone au-dessus du Pacifique où les avions ne sont pas surveillés et où les pilotes ne reçoivent aucune information ni aucun avertissement.

Cet espace aérien non surveillé est situé à l'est de l'île de Pâques, qui appartient au Chili, et il est unique au monde. Dans tous les autres cas, l'espace aérien est divisé en régions d'information de vol (FIR), gérées par l'organisation internationale de l'aviation, l'OACI (organisation de l'aviation civile internationale). La seule «NO FIR» de notre planète se trouve ici même, au-dessus du Pacifique.

No man's land : l'espace aérien NO FIR à l'ouest de l'Amérique du Sud. Ops Group

Le groupe Ops a demandé à l'OACI quelles règles s'appliquent réellement à la «NO FIR». «Cela peut surprendre, mais il n'y en a pas», écrit la Flight Association. Aucun État ne s'est vu accorder la souveraineté sur cette zone, c'est pourquoi les «règles de la route» doivent s'y appliquer.

L'OACI explique que les pilotes doivent vérifier auprès de leur assureur s'ils peuvent voler dans des zones dépourvues de contrôles. Les aéronefs doivent allumer tous leurs feux si possible pour être vus et garder leur transpondeur, qui communique leur position de vol, actif à tout moment.

Ils doivent également voler à une altitude normale et s'enregistrer avant de retourner dans l'espace aérien contrôlé.