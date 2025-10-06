  1. Clients Privés
Japon Un Espagnol attaqué par un ours dans un village touristique

Basile Mermoud

6.10.2025

Un Espagnol a été blessé par un ours dans un village touristique japonais, a déclaré lundi un responsable local, quelques jours après la mort de deux personnes dans d'autres attaques également imputées à des ours.

Les bâtiments traditionnels du village de Shirakawa-go constituent une attraction touristique très prisée (archive).
Les bâtiments traditionnels du village de Shirakawa-go constituent une attraction touristique très prisée (archive).
IMAGO/Depositphotos

Agence France-Presse

06.10.2025, 09:13

Le touriste de 44 ans a été attaqué alors qu'il marchait vers un arrêt de bus dimanche à Shirakawa-go (centre), un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume, a indiqué à l'AFP Kazunari Takashima, un responsable du village.

L'homme «a eu une éraflure au bras droit, puis il s'est rendu à l'Office de tourisme tout proche», a ajouté M. Takashima, ajoutant que le touriste est ressorti de l'hôpital le jour même. L'animal, mesurant environ un mètre, serait un jeune ours noir.

Japon. Deux morts dans des attaques attribuées à des ours

JaponDeux morts dans des attaques attribuées à des ours

À la suite de cet incident, le village a fermé les sentiers de la région tandis que la police patrouillait et que la municipalité exhortait «les touristes à ne pas prendre des photos dans des zones interdites».

Des attaques imputées à des ours ont fait deux morts vendredi. Une cueilleuse de champignons a été retrouvée morte dans le département de Miyagi (nord-est) ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano au nord-ouest de Tokyo.

Attaques en augmentation

De plus en plus d'ours sont aperçus un peu partout dans l'archipel ces dernières années, parfois même dans des zones résidentielles -- pour des raisons imputées au changement climatique et au déclin de la population nippone.

Du sang sur les arbres. Un randonneur tué par un ours dans le nord du Japon

Du sang sur les arbresUn randonneur tué par un ours dans le nord du Japon

Le Japon a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines à la suite d'une augmentation des attaques d'ours.

Selon le média public NHK, 5 personnes ont été tuées par des ours et 64 blessées dans tout le pays, entre avril et août 2025. L'année précédente, 219 attaques dont six meurtrières ont été enregistrées.

