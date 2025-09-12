  1. Clients Privés
Evadé fiscal en eaux troubles Il saute d'un bateau de croisière avec un sac rempli d'argent!

Gabriela Beck

12.9.2025

Un passager de croisière a voulu contourner intelligemment les impôts et ses dettes de jeu en sautant sans hésiter dans le bassin portuaire de San Juan à Porto Rico. Le sauvetage a été rapide, l'embarras aussi.

Le Rhapsody of the Seas de la compagnie de navigation américaine Royal Caribbean est ancré - ici dans le port de Venise. (Archives)
Le Rhapsody of the Seas de la compagnie de navigation américaine Royal Caribbean est ancré - ici dans le port de Venise. (Archives)
IMAGO

Redaktion blue News

12.09.2025, 20:38

13.09.2025, 09:57

Drame avec intermède de slapstick à San Juan: comme le rapportent plusieurs médias américains, le dernier jour d'une croisière dans les Caraïbes, un passager du «Rhapsody of the Seas» s'est jeté par-dessus bord dans le port de San Juan..

Des conducteurs de jet-ski ont sorti l'homme, trempé, du bassin portuaire. Il portait sur lui 14'600 dollars (environ 11'600 francs) dans un sac à dos. Il avait à bord des dettes de jeux de casino encore plus élevées, environ 16'700 dollars (environ 13'300 francs).

Selon la plainte pénale, il n'a tout simplement pas voulu déclarer l'argent liquide à l'entrée à Porto Rico. Or, cet Etat insulaire fait partie des Etats-Unis et les douaniers n'y sont pas plus adeptes des jeux d'argent que des astuces fiscales.

En plus de l'argent mouillé, l'homme avait également plusieurs pièces d'identité sur lui, dont un passeport américain, un certificat de naissance portoricain et un billet de croisière. Seule la crédibilité lui a fait défaut. La police a ouvert une enquête.

