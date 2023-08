Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné par ordonnance pénale un ex-employé de Ruag à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir perçu illégalement des commissions. En revanche, le MPC n'a trouvé aucune preuve du trafic illégal d'armes qui lui était également reproché.

Le groupe d'armement Ruag avait été informé début 2018 par ses propres services de contrats d'armement prétendument douteux, conclus par un de ses cadres avec la Russie. KEYSTONE

Selon la décision de classement, que Keystone-ATS a consultée samedi, le soupçon d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre n'a pas pu être étayé. Le MPC confirmait une information publiée par les journaux Tamedia.

L'homme a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis de 27'000 francs pour avoir illégalement perçu des commissions d'un montant d'environ 150'000 francs. Il doit en outre payer une amende de 4500 francs ainsi que les frais de procédure.

Des accusations graves

Le groupe d'armement Ruag avait été informé début 2018 par ses propres services de contrats d'armement prétendument douteux, conclus par un de ses cadres avec la Russie. Selon les médias, le cadre d'Ammotec, la division munitions de Ruag, aurait conclu des contrats d'armement de plusieurs millions de francs avec l'ancien responsable de la banque Julius Bär en Russie. Les deux hommes n'avaient pas informé leurs employeurs respectifs.

L'ancien chef de Ruag, Urs Breitmeier, avait déclaré à l'époque que l'homme avait «conclu à notre insu un accord avec notre distributeur, selon lequel il pouvait vendre d'autres produits parallèlement aux nôtres et percevoir des commissions supplémentaires sur tous les produits vendus». Cela contrevient à toutes les règles en vigueur chez Ruag, avait-il ajouté.

Le groupe a suspendu le collaborateur concerné de ses fonctions et déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), qui a ouvert une procédure pour soupçon d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre – en particulier d'infraction aux obligations d'autorisation et d'annonce, et de gestion déloyale – et a procédé à des perquisitions chez Ruag.

Pas de violation de la loi

Selon la décision de classement, toutes les livraisons de munitions en question entre 2010 et 2013 ont été dûment autorisées et la loi sur le matériel de guerre n'a pas été violée.

En ce qui concerne les livraisons d'armes et l'exportation de biens à double usage entre 2010 et 2016, les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé d'indices concrets que celles-ci n'auraient pas été autorisées conformément à la loi sur le matériel de guerre ou à celle sur le contrôle des biens, ou que la loi sur les embargos aurait été violée. La procédure pénale pour infraction à la loi sur le matériel de guerre doit donc être classée, a estimé le MPC.

L'ancien directeur de Julius Bär pour la Russie, également impliqué dans l'affaire, et ses entreprises ont été placés en février dernier sur la liste des sanctions par le Trésor américain, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les Américains soupçonnent ces entreprises d'avoir fourni en cachette à l'armée et aux services secrets russes des technologies et équipements occidentaux sensibles pour les laboratoires d'armes nucléaires.

lt, ats