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Un imposteur? Un ex-espion de la CIA arrêté avec 40 millions en lingots d'or !

ATS

28.5.2026 - 11:47

Un ancien espion américain a été interpellé et mis en accusation pour détournement de fonds publics, après la découverte de lingots d'or d'une valeur de plus de 40 millions de dollars, selon un document judiciaire. Il est un ex-cadre de la CIA, selon les médias américains.

Un ancien espion américain a été interpellé et mis en accusation pour détournement de fonds publics, après la découverte de lingots d'or d'une valeur de plus de 40 millions de dollars.
Un ancien espion américain a été interpellé et mis en accusation pour détournement de fonds publics, après la découverte de lingots d'or d'une valeur de plus de 40 millions de dollars.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 11:47

28.05.2026, 11:48

David Rush, ex-cadre de l'agence de renseignement extérieur est aussi poursuivi pour avoir indûment reçu quelque 77'000 dollars en tant que réserviste de la marine américaine et avoir menti sur ses diplômes et sa carrière.

Le FBI a saisi par ailleurs 2 millions de dollars en cash et 35 montres de luxe à son domicile.

Le document décrit M.Rush comme un ancien cadre supérieur d'une agence gouvernementale américaine, détenteur d'une habilitation «top secret» et ayant accès à des informations classifiées.

Il est présenté mercredi par les médias américains, dont le New York Times, comme un ex-cadre de la CIA.

Selon le témoignage d'un enquêteur du FBI daté du 20 mai que l'AFP a pu consulter, l'ancien agent a déposé entre novembre et mars dernier plusieurs demandes au gouvernement «afin d'obtenir une quantité importante de devises étrangères et des dizaines de millions de dollars en lingots d'or pour des dépenses liées à son travail».

Les autorités n'ont pas trouvé trace de justification de l'utilisation des espèces ou des lingots. Et une perquisition à son domicile a permis de découvrir son trésor de guerre.

L'avocate de l'accusé n'a pas répondu aux questions des médias américains. «Bien que de nombreux éléments de l'affaire demeurent inconnus, elle soulève des questions sur l'efficacité des vérifications des antécédents de Rush effectuées par le gouvernement américain», estime le Washington Post.

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