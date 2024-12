L'ancien parlementaire américain Matt Gaetz a payé une mineure de 17 ans pour des relations sexuelles, conclut un rapport parlementaire rendu public lundi. Il avait été désigné, un temps, par le président américain élu Donald Trump comme prochain ministre de la justice avant de devoir renoncer.

L'ex-élu de 42 ans a toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Entre 2017 et 2020, celui qui était alors représentant de la Floride au congrès américain «a effectué des paiements à des femmes à hauteur de dizaines de milliers de dollars, dont la commission a établi qu'ils étaient probablement en lien avec des relations sexuelles et/ou l'usage de drogues», dont de la cocaïne et de l'ecstasy, écrivent les membres de la commission d'éthique de la chambre des représentants dans leur rapport de 37 pages.

La commission, qui enquête depuis 2021, dit également avoir récolté le témoignage d'une femme affirmant avoir eu des relations sexuelles avec Matt Gaetz à deux reprises lors d'une fête en 2017, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle déclare avoir été payée 400 dollars en espèces par l'élu après cela.

Un «crime»

Le rapport note que, selon la loi de Floride, tout acte sexuel commis par une personne âgée de plus de 24 ans sur un mineur de 16 ou 17 ans relève du crime.

La commission a établi qu'il existait des «preuves conséquentes» que Matt Gaetz avait enfreint les règles du congrès, mais aussi des lois fédérales et de l'Etat de Floride concernant, entre autres, la prostitution, les relations sexuelles avec des mineurs ou l'usage illicite de drogues.

L'ex-élu de 42 ans a toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Il a pointé dans un communiqué sur le réseau social X la semaine dernière qu'une enquête du ministère de la justice avait abouti en 2023 à l'absence de poursuites.

«J'ai probablement fait la fête, couché, bu, et fumé plus que je n'aurais dû» par le passé, a-t-il déclaré, démentant tout acte criminel et ajoutant «vivre une vie différente maintenant». Ses avocats avaient déposé une plainte lundi demandant à un tribunal fédéral de bloquer toute publication du rapport parlementaire, en vain.