L'avocat de la défense Cesar de Castro (au centre) s'adresse à la presse devant un tribunal fédéral après le prononcé de la sentence de Genaro Garcia Luna dans le quartier de Brooklyn à New York, New York, États-Unis, le 16 octobre 2024. Garcia Luna a été condamné à plus de 38 ans de prison le 16 octobre pour avoir accepté des pots-de-vin des cartels qu'il était censé combattre lorsqu'il était ministre de la Sécurité publique du Mexique. EPA/SARAH YENESEL

