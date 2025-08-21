  1. Clients Privés
Quinze mois avec sursis Un ex-policier zurichois condamné pour avoir volé sur une scène de crime

ATS

21.8.2025 - 16:57

Un ancien policier zurichois a été condamné jeudi à quinze mois de prison avec sursis pour vol. L'homme, âgé de 60 ans, était accusé d'avoir cambriolé une maison dans laquelle il était intervenu une semaine plus tôt pour un féminicide.

L'ancien policier indélicat a dérobé plusieurs centaines de francs dans une maison où il était intervenu pour un meurtre (image d'illustration).
Le tribunal de district d'Affoltern am Albis (ZH) a assorti la condamnation de cet ancien membre haut placé de la police cantonale d'un sursis de deux ans. Le sexagénaire était accusé d'avoir volé deux porte-monnaie dans une maison individuelle à Knonau (ZH) en juin 2024.

Zurich. Deux personnes retrouvées mortes dans une maison à Knonau

ZurichDeux personnes retrouvées mortes dans une maison à Knonau

Le montant des deux porte-monnaie n'a pas pu être déterminé avec précision. L'accusé a affirmé qu'il s'agissait de 1400 francs, alors qu'un montant de 3140 francs a été découvert dans son bureau.

L'ancien policier était intervenu une semaine plus tôt dans la maison, où un homme de 80 ans avait tué sa femme avant de se suicider. Le jugement n'est pas encore définitif.

