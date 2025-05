Un expatrié met en garde contre les rêves naïfs de l'Espagne

Daniel Efford vit en Espagne depuis près de quatre décennies et connaît les erreurs typiques que font les émigrants. Il souligne que le regard touristique obscurcit souvent la lucidité.

Daniel Efford, qui vit en Espagne depuis 38 ans, décrit sa vie d'expatrié comme «brillante, mais pas facile». Dans une vidéo Tiktok, il partage ses conseils aux futurs émigrants.

Selon lui, la plus grande erreur que beaucoup commettent est de voir le pays du point de vue d'un vacancier plutôt que comme un nouveau résident.

«Beaucoup viennent en tant que touristes et ne voient pas ce qui se passe en coulisses», dit-il. Daniel recommande de se renseigner auprès des habitants afin d'avoir une image réaliste de la vie en Espagne.

«Demandez aux gens sur place ce qu'ils proposent et où il faut se rendre», conseille-t-il. Selon lui, il existe également de nombreuses informations en ligne qui peuvent être utiles.

«Faites vos devoirs et écoutez les locaux»

Selon Daniel, le regard touristique brouille souvent le bon sens. «Faites vos devoirs et écoutez les locaux», souligne-t-il. Ceux qui souhaitent s'installer en Espagne devraient parler au plus grand nombre de personnes possible, car il y a «quelques histoires qui font peur».

Maria Robertson-Justiniano, qui a également émigré en Espagne, a le conseil suivant : «Préparez-vous bien, tant sur le plan personnel que financier».

Selon elle, son arrivée ne s'est pas faite sans heurts, car l'achat d'une maison et une demande de visa ont échoué. Mais l'arrivée à Valence a été pour elle une «sensation incroyable», cite «Focus».

Bert Mueller, qui a émigré en Inde, a lui aussi connu des difficultés au début. Aujourd'hui, il gère une chaîne de fast-food à succès avec un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros l'année dernière.