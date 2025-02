Un postier vole 40'000 francs dans des lettres et se paie un voyage de luxe!

Un directeur adjoint d'un bureau de poste au bord du lac de Zurich a financé son train de luxe en volant de l'argent. Un piège chimique a permis de le confondre et de le condamner.

Dominik Müller

Un directeur adjoint d'un bureau de poste au bord du lac de Zurich a été reconnu coupable d'avoir volé plus de 40'000 francs dans des lettres. L'homme, qui se vautrait soudain dans le luxe, a été démasqué par un piège chimique et condamné par le Tribunal pénal fédéral, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Selon ce rapport, une femme du district de Meilen attendait 30'000 francs par la poste en mars 2021. Lorsqu'elle est allée chercher les deux lettres recommandées à l'office postal, elles étaient vides. Elle a signalé l'incident à la police cantonale de Zurich qui, en collaboration avec le service d'enquête interne de la Poste, a vérifié les procédures de travail de la filiale.

En l'espace de six semaines, d'autres sommes d'argent auraient disparu de leurs enveloppes. Les enquêteurs ont alors installé un piège chimique au nitrate d'argent. Il s'agit d'une fine poudre qui laisse des taches sombres au contact de la peau.

Le piège se referme

Le suspect, un Suisse de 29 ans, a été observé en train de trier une lettre préparée, mais sans l'ouvrir. Deux semaines plus tard, une autre lettre préparée a été ouverte, mais n'a pas été volée. Lors d'un contrôle des employés, des taches noires ont été découvertes sur les mains du directeur adjoint de la succursale, ce qui indiquait un contact avec du nitrate d'argent. Il a été arrêté et licencié.

L'accusé a nié les vols et a expliqué qu'il avait ouvert la lettre par curiosité. Néanmoins, son style de vie soudainement luxueux, qui ne correspondait pas à ses revenus, a été remarqué. Il s'était acheté une Rolex et s'était rendu à Dubaï avec sa petite amie, où ils avaient notamment loué une Lamborghini et un yacht.

Condamné à une peine de prison avec sursis

L'homme a affirmé avoir financé ces dépenses grâce à des gains de casino et à l'argent de son anniversaire, ce que le tribunal a qualifié d'allégation de protection.

Le Tribunal pénal fédéral l'a condamné à une peine de douze mois de prison avec sursis et à une amende pour vol par métier et violation du secret postal. Il devra en outre rembourser 41'000 francs aux personnes lésées. Le prévenu a fait appel du jugement.

