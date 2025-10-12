  1. Clients Privés
À quand la fin de l'été indien? Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial

ai-scrape

12.10.2025 - 12:44

Un faible vortex polaire pourrait entraîner des températures anormalement basses en Europe cet hiver. La situation météorologique promet des développements passionnants.

Des vortex polaires instables devraient influencer le temps en Suisse cette année.
Des vortex polaires instables devraient influencer le temps en Suisse cette année.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Redaktion blue News

12.10.2025, 12:44

12.10.2025, 14:05

L'hiver prochain pourrait être plus froid en Suisse que ces dernières années. La raison en est un vortex polaire faible qui, selon les modèles actuels, est moins stable cet automne et cet hiver, comme le rapporte «The Weather Channel». Cette instabilité pourrait donc entraîner un afflux plus fréquent d'air froid arctique vers l'Europe centrale.

Normalement, un vortex polaire fort assure un temps doux avec des vents d'ouest. Mais lorsque le tourbillon est faible, davantage de zones de haute pression se forment et influencent la situation météorologique. Cette situation météorologique dite méridienne a pour conséquence que de l'air chaud peut s'écouler du sud vers le nord et de l'air froid du nord vers le sud. Pour la Suisse, cela signifie un risque accru de phases de temps froid.

Si les conditions sont stables, le vortex polaire reste au-dessus du pôle. Mais si la stratosphère se réchauffe fortement ou si le tourbillon se divise, le courant devient instable. Cela peut entraîner une éruption d'air froid polaire. C'est la position des zones de haute pression qui détermine si la Suisse est touchée par l'air froid arctique.

Un hiver tardif à cause de La Niña

La situation météorologique actuelle, influencée par le phénomène La Niña dans le Pacifique, laisse présager un hiver tardif. La Niña décrit un phénomène climatique qui se caractérise par un refroidissement inhabituel de la surface de la mer dans l'océan Pacifique.

Lors des années La Niña, les incursions d'air froid arctique se produisent souvent en janvier et février. Mais la faiblesse du vortex polaire pourrait entraîner une première vague de froid dès le mois de décembre. Ces prévisions sont toutefois spéculatives.

