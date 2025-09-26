Un faux lord irlandais a escroqué Dany Boon à hauteur de 5 millions!

Un Français de 36 ans qui se faisait passer pour un lord irlandais est jugé vendredi à Nice pour avoir escroqué plus de 5 millions d'euros à l'acteur et réalisateur Dany Boon.

Agence France-Presse Valérie Passello

Déjà condamné pour escroquerie en 2019, le prévenu, s'exprimant d'un ton clair et posé, a reconnu les faits dès l'ouverture de l'audience devant le tribunal correctionnel. La star n'était pas présente mais représentée par son avocat.

Début 2021, mis en relation par le skipper Marc Pajot, Dany Boon a confié à l'escroc la gestion d'un voilier qui devait lui être livré quelques mois plus tard.

L'homme se présente alors comme un lord irlandais, costume trois-pièces et chapeau mou, rosace à la boutonnière, skipper et membre du Royal Cork Yacht Club, avec une page Wikipedia le décrivant aussi comme propriétaire terrien et planteur jamaïcain.

En mars 2021, l'escroc assure mettre en place «une solution légale, efficace et discrète» et crée une société pour la gestion du yacht de l'acteur, qui verse 2,2 millions d'euros pour financer la fin de l'acquisition et l'entretien du navire, mais aussi une assurance souscrite auprès d'une société fictive aux Iles Samoa.

En juillet 2021, l'escroc propose aussi à l'acteur un placement financier rémunérateur auprès d'une banque irlandaise et Dany Boon verse 4,5 millions d'euros.

Fonds évaporés à Monaco et Singapour

«C'est l'occasion qui a fait le larron», a expliqué le prévenu aux enquêteurs.

L'acteur explique qu'il voulait ainsi financer l'achat d'un voilier plus grand. L'escroc relève que l'acteur n'avait même pas encore navigué sur le premier et assure que ce placement avait d'abord des motivations fiscales.

«Ces insinuations sont mensongères, Dany Boon tient à réaffirmer qu'il a toujours agi dans le strict respect des lois et règlements, point qui n'est pas contesté par les autorités», ont insisté les avocats de M. Boon dans un communiqué avant le procès.

En novembre 2021, l'escroc annonce à l'acteur qu'il va céder son activité, et ce dernier, estimant n'avoir pas la même relation de confiance avec le repreneur - finalement fictif -, réclame le rapatriement de ses fonds.

Mais ceux-ci ont disparu, partis vers des comptes à Monaco ou Singapour ou des achats de produits de luxe pour plus de 400.000 euros. L'escroc assure qu'ils sont désormais au Panama ou dans les îles du Pacifique, via «des structures complexes» qu'il pourrait démêler pour dédommager les victimes s'il était remis en liberté.

Il fait cependant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice monégasque, qui a engagé des poursuites pour blanchiment contre lui et son ex-épouse.

