Un «faux policier» de haut rang défraie la chronique !

Un «faux policier» accusé d'avoir participé à l’organisation de 14 escroqueries au préjudice de 14 personnes âgées dans plusieurs cantons comparaîtra le 26 mai devant le Tribunal cantonal économique bernois. Au total, le prévenu est accusé d’avoir engrangé un montant d'environ un demi-million de francs.

Un «faux policier» a été accusé d'avoir participé à l’organisation de 14 escroqueries au préjudice de 14 personnes âgées dans plusieurs cantons (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Qualifié de «faux policier» de haut rang par les enquêteurs, l'accusé a commis ses escroqueries entre juin 2020 et novembre 2021 en collaboration avec ses complices depuis la Turquie. Il devra répondre d'escroquerie par métier et blanchiment d’argent qualifié, a indiqué vendredi le Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques.

Cet homme aurait agi en tant que «démarcheur téléphonique» et plus particulièrement comme logisticien. Il serait également complice de l’acquisition et de l’instruction des mules financières séjournant en Suisse, ainsi que des transferts de fonds vers la Turquie.

L'homme de 36 ans a été arrêté le 19 février 2024 en Turquie avant d'être extradé. C'est la première fois en Suisse qu'un membre aussi haut placé d’une bande d'escrocs doit répondre de ses actes devant la justice, a relevé le Ministère public.