Corée du Sud Un ferry sud-coréen avec 267 personnes à bord s'échoue sur une île

ATS

19.11.2025 - 15:56

Un ferry sud-coréen avec 267 personnes à bord s'est échoué mercredi sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest du pays. L'information a été donnée par les les garde-côtes.

Un ferry avec 267 personnes à son bord s'est échoué sur une île inhabitée en Corée du Sud.
Un ferry avec 267 personnes à son bord s'est échoué sur une île inhabitée en Corée du Sud.
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:56

19.11.2025, 16:02

Le navire était parti de l'île de Jeju à destination de la ville portuaire de Mokpo quand il s'est échoué vers 20h00 locales, selon les garde-côtes. «Il n'est à ce stade pas fait état de victimes», ont précisé les garde-côtes dans un communiqué.

Des opérations étaient en cours pour évacuer les 246 passagers et 21 membres d'équipage. Des photos diffusées par l'agence de presse Yonhap montraient la proue du navire échouée sur la côte boisée de l'île, ainsi que les passagers attendant leur évacuation, pour la plupart équipés de gilets de sauvetage.

