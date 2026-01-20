  1. Clients Privés
«Je me défends» Un fils Beckham accuse ses parents de vouloir «ruiner» son mariage

ATS

20.1.2026 - 04:37

Brooklyn Peltz Beckham, fils de David et Victoria Beckham, a accusé lundi ses parents de chercher à «ruiner» son mariage. Il exclut toute réconciliation avec eux.

Keystone-SDA

20.01.2026, 04:37

20.01.2026, 07:22

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 26 ans a détaillé comment ses parents essayaient, selon lui, de saboter sa relation avec sa femme Nicola Peltz Beckham, épousée en 2022.

«Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage et cela n'a pas cessé», a-t-il écrit dans un message adressé à ses plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. «Je ne me laisse pas contrôler. Je me défends pour la première fois de ma vie», a-t-il poursuivi, soulignant: «Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille».

Famille « bloquée » sur les réseaux. Rien ne va plus entre Brooklyn Beckham et sa famille

Famille « bloquée » sur les réseauxRien ne va plus entre Brooklyn Beckham et sa famille

«Manqué de respect»

Brooklyn est le fils aîné de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, David Beckham, et de sa femme, Victoria, créatrice de mode et ancienne vedette de la musique.

Lui-même mannequin, il a épousé en 2022 Nicola Peltz, une actrice américaine et fille de l'homme d'affaires milliardaire Nelson Peltz et de l'ancien mannequin Claudia Heffner Peltz.

Ses parents n'ont depuis sa rencontre avec Nicola jamais cessé les mesquineries à l'égard de celle-ci, accuse-t-il. «Ma mère a annulé la confection de la robe de Nicola à la dernière minute, alors qu'elle était très enthousiaste à l'idée de porter sa création, la forçant à trouver une nouvelle robe en urgence», a-t-il indiqué.

Il a également affirmé que ses parents avaient «manqué de respect» à sa femme et qu'elle n'avait pas été invitée à la fête d'anniversaire des 50 ans de son père en mai dernier.

«Ma famille accorde plus d'importance à la promotion publique et aux parrainages qu'à autre chose. La marque Beckham passe avant tout», a-t-il ajouté.

Les porte-paroles de David et Victoria Beckham n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l'AFP concernant les déclarations de leur fils.

Château de Windsor. «C’est vraiment un grand moment» - Beckham décoré par Charles III

Château de Windsor«C’est vraiment un grand moment» - Beckham décoré par Charles III

