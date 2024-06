Un Finlandais incarcéré depuis le mois d'avril est soupçonné d'agressions sexuelles contre plus de 200 enfants sur la plateforme américaine de messagerie par vidéo Omegle et d'autres réseaux sociaux en 2022 et 2023, a indiqué mardi la police finlandaise.

Les premiers contacts se sont faits sur Omegle et, dans certains cas, se sont poursuivis sur d'autres plateformes. IMAGO/ZUMA Wire

Ce trentenaire, dont le nom n'a pas été divulgué, est soupçonné d'avoir contacté «plus de 200 mineurs» âgés de six à 15 ans, essentiellement des filles, en Finlande via une messagerie vidéo, et de leur avoir demandé de «s'habiller légèrement et de se livrer à des actes sexuels» devant la caméra, a déclaré la police.

En détention provisoire depuis avril, l'homme est soupçonné d'agression sexuelle aggravée contre des enfants, d'exploitation sexuelle d'enfants et de sollicitation d'enfants par des pédocriminels ("grooming").

Les premiers contacts se sont faits sur Omegle et, dans certains cas, se sont poursuivis sur d'autres plateformes, précise dans un communiqué la police, qui peine à identifier toutes les victimes car beaucoup d'entre elles ont pu accéder anonymement au site qui a fermé fin 2023, selon la police.

Pas qu'Omegle concerné

Parmi ces plus de 200 enfants, «177 n'ont toujours pas été identifiés», a précisé le responsable de l'enquête Petri Lamppu, de la police du département sud-ouest de la Finlande.

Les crimes présumés ont été commis en 2022 et 2023, et la police a sollicité les responsables légaux des enfants qui pourraient avoir été victimes pour aider à l'enquête.

«Compte tenu des actes présumés et du nombre de plaignants, il s'agit d'un crime à grande échelle», a déclaré M. Lamppu.

Le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles étaient répandues sur Omegle, lancé en 2009, selon la police finlandaise. Son fondateur, Leif K-Brooks, avait annoncé la fermeture du réseau en novembre 2023.

Mais «les enfants peuvent également être victimes via d'autres applications, telles que TikTok, Instagram, Snapchat, Discord ou Random», a insisté la police, demandant aux parents de superviser l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants.

