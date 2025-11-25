  1. Clients Privés
Le maire est abasourdi Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre

ai-scrape

25.11.2025 - 14:54

Un employé municipal de l'Allgäu, en Bavière, est soupçonné d'avoir dérobé plus d'un million d'euros dans des horodateurs. L'enquête ébranle la municipalité.

En Bavière, un fonctionnaire public aurait dérobé de l'argent dans des parcomètres (image symbolique).
En Bavière, un fonctionnaire public aurait dérobé de l'argent dans des parcomètres (image symbolique).
KEYSTONE

Carlotta Henggeler

25.11.2025, 14:54

25.11.2025, 15:21

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un employé municipal de Kempten (Allgäu) est soupçonné d'avoir volé près d'un million d'euros dans des parcomètres pendant des années.
  • L'enquête a été déclenchée par un soupçon de blanchiment d'argent, les deux suspects - l'homme et son épouse - sont entre-temps en détention provisoire.
  • Le maire de Kempten a réagi avec consternation et a annoncé des mesures organisationnelles globales pour l'élucidation et la prévention.
Montre plus

Un employé de la ville de Kempten - dans le sud de la Bavière - aurait volé pendant des années des millions de pièces de monnaie dans des parcomètres. La police et le parquet ont émis un mandat d'arrêt contre l'homme et son épouse pour vol et complicité dans 720 cas. Tous deux sont en détention provisoire depuis lundi, rapporte «Focus.de». Jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée, ils sont présumés innocents.

L'affaire a éclaté lorsqu'une banque a signalé des soupçons de blanchiment d'argent. Le parquet de Kempten a été informé en octobre que de l'argent liquide était régulièrement déposé sur plusieurs comptes.

Selon les informations disponibles à ce jour, on suppose que l'employé volait régulièrement des pièces de monnaie en vidant les horodateurs. Il aurait déposé cet argent sur des comptes auxquels sa femme avait également accès. Les enquêteurs estiment que la ville a ainsi perdu plus d'un million d'euros.

«Je suis abasourdi»

Le maire de Kempten, Thomas Kiechle, s'est dit «stupéfait et consterné» par ces accusations. Dans le cadre de l'enquête, des locaux de travail de la ville ont également été perquisitionnés lundi.

«Je soutiens bien entendu l'élucidation sans réserve des faits reprochés par le parquet et la police», a déclaré le politicien de la CSU. «Jusqu'à la fin de la procédure, la présomption d'innocence s'applique, mais je vais immédiatement prendre des mesures concrètes en matière de droit du travail et d'organisation afin de vérifier les processus de travail du passé, de découvrir d'éventuels points faibles et d'y remédier de manière fiable pour l'avenir. Pour ce faire, j'ai mis en place aujourd'hui, avec effet immédiat, une commission».

