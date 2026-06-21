Deux gendarmes ont été blessés par balles aux jambes samedi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) par un forcené âgé de 82 ans, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a indiqué dimanche le parquet de Chartres.

Les deux gendarmes ont amenés à des hôpitaux sans que leur pronostic vital ne soit engagé (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Samedi vers 19H00, une femme prévenait la gendarmerie que son mari «était armé d’un fusil et de cartouches et qu’il était sorti de chez lui», selon un communiqué de Frédéric Chevallier, procureur de la République de Chartres.

Arrivés sur les lieux, les gendarmes «entamaient le dialogue avec le monsieur tout en progressant vers lui. C’est à ce moment que ce dernier tirait à trois reprises vers les gendarmes dont deux étaient blessés aux jambes. Les gendarmes répliquaient. L’homme se réfugiait dans le sous-sol de sa maison, peut-être blessé à la main», a ajouté le magistrat.

Les deux gendarmes ont amenés à des hôpitaux sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Le GIGN se rendait alors sur les lieux «afin de mener les opérations de négociation et d’interpellation» et vers 23H00 l'homme se rendait «sans difficultés», d'après la même source.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme n'était pas connu des services de police et était avec son épouse à la retraite depuis une vingtaine d’années, ayant exercé une carrière d'artisan dans sa commune.

L’homme a été placé en garde à vue pour tentative d’homicides volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique.

Il a été hospitalisé au Mans «car il présentait une plaie saignante à une main avec présence d’un corps étranger, un projectile en métal, et subissait une intervention chirurgicale». Il n'a pas été encore auditionné, d'après le procureur.