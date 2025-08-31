  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Magnitude 6 Un fort tremblement de terre secoue l'Afghanistan

ATS

31.8.2025 - 22:39

Un violent séisme de magnitude 6 a frappé dimanche soir la région montagneuse de l'Hindou Kouch, dans le nord-est de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Pakistan, ont indiqué les sismologues américains.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch (archives).
L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch (archives).
sda

Keystone-SDA

31.08.2025, 22:39

L'épicentre du séisme, survenu à 23h47 (21h17 en Suisse) à une profondeur relativement faible de 10 kilomètres, était situé à 42 kilomètres de Jalalabad, selon l'US Geological Survey. Les autorités n'ont signalé ni victimes ni dégâts dans l'immédiat.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Les plus lus

Les démocrates mettent en garde contre une «invasion» de Chicago
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
Barcelone perd des plumes et laisse filer le Real Madrid
«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !