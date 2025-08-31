Un violent séisme de magnitude 6 a frappé dimanche soir la région montagneuse de l'Hindou Kouch, dans le nord-est de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Pakistan, ont indiqué les sismologues américains.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'épicentre du séisme, survenu à 23h47 (21h17 en Suisse) à une profondeur relativement faible de 10 kilomètres, était situé à 42 kilomètres de Jalalabad, selon l'US Geological Survey. Les autorités n'ont signalé ni victimes ni dégâts dans l'immédiat.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.