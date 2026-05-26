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Ligne Paris-Nice «Un four» : l'enfer dans deux TGV bloqués en plein cagnard sans climatisation

Clara Francey

26.5.2026

Les deux TGV Paris-Nice immobilisés plusieurs heures lundi après-midi au nord de Lyon après une rupture de caténaire sont arrivés avec sept heures de retard dans la nuit et les perturbations sur le trafic devraient se résorber dans la matinée, selon la SNCF.

Agence France-Presse

26.05.2026, 13:45

26.05.2026, 13:55

Le millier de voyageurs qui étaient dans les deux trains sont arrivés dans la nuit, avec sept heures de retard, a précisé à l'AFP SNCF Voyageurs.

Les réparations ont été effectuées et s'il reste «quelques petites perturbations au départ sur la ligne Paris-Lyon», notamment dues aux conséquences des retards sur les personnels, celles-ci «devraient se résorber dans la matinée», selon la même source.

L'incident fait suite à une rupture de caténaire, qui alimente en électricité le train, selon SNCF Réseau, qui mène une enquête pour identifier la cause exacte de cet arrachage.

Lundi, jour de très fortes chaleurs, un millier de voyageurs des deux trains immobilisés à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre ont pu descendre sur la voie en sécurité pour s'aérer, une fois que les autres trains censés emprunter la même ligne ont pu être détournés sur d'autres itinéraires, avait indiqué SNCF Réseau.

Sans électricité, les deux trains n'étaient plus climatisés, selon SNCF Voyageurs, qui a précisé que les équipes avaient reçu le soutien de la protection civile pour aider les passagers bloqués sur les voies.

L'incident a eu lieu à 16h00 à Montanay, au nord de Lyon. A 21h50, un des deux TGV était reparti et le deuxième était sur le point de repartir, a ajouté SNCF Voyageurs.

Sur la même ligne Paris-Lyon-Marseille-Nice, d'autres trains circulaient et ont été «détournés sur voie classique», ce qui a occasionné pour les voyageurs des retards allant de «une demi-heure à plus d'une heure et demie» dans les deux sens de circulation, avait indiqué lundi SNCF Réseau.

Des retards importants se sont fait sentir sur des lignes connexes du réseau ferré sud-est tard dans la soirée de lundi.

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