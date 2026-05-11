  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ascension fatale Un Français chute mortellement sur les hauts d'Orsières

ATS

11.5.2026 - 10:33

Un randonneur français de 38 ans a chuté mortellement alors qu'il gravissait le col du Bonhomme situé sur la commune d'Orsières (VS). L'accident s'est produit samedi, en début de soirée.

Deux randonneurs effectuaient l'ascension du col du Bonhomme. Parvenus, vers 17h30, entre le col et la Luy Blanche, à une altitude d’environ 2436 mètres (image prétexte)
Deux randonneurs effectuaient l'ascension du col du Bonhomme. Parvenus, vers 17h30, entre le col et la Luy Blanche, à une altitude d’environ 2436 mètres (image prétexte)
IMAGO/Panthermedia

Keystone-SDA

11.05.2026, 10:33

Deux randonneurs effectuaient l'ascension du col du Bonhomme. Parvenus, vers 17h30, entre le col et la Luy Blanche, à une altitude d’environ 2436 mètres, l'un d'entre eux a chuté et a dévalé la pente, pour une raison que devra déterminer l'enquête, précise lundi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Témoin de la chute, son compagnon a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d'Air-Glaciers, les sauveteurs de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) n'ont pu que constater le décès de l'infortuné trentenaire.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction.

Les plus lus

«La mort a été une question d'heures» - En Patagonie, ils ont vécu l’horreur
À Gstaad, les activités peu reluisantes d'un trio familial
«Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.
Droit du sol: Trump s'attend à un «désastre», mais exige «la loyauté» des juges
Polémique au club alpin: les cabanes bientôt trop chères pour le commun des mortels ?
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition