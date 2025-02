La Haute école pédagogique (HEP-Vaud) s'étend avec un nouveau bâtiment. Situé à Chavannes-près-Renens dans l'Ouest lausannois sur le Campus Santé, il viendra renforcer un pôle d’enseignement et de recherche en plein essor. Le projet sera prochainement mis à l'enquête publique.

Le futur et nouveau bâtiment sur le Campus Santé à Chavannes-près-Renens est destiné à abriter une partie des activités de la HEP Vaud, durant la refonte de son site historique des Cèdres à Lausanne (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

Il s'érigera à proximité du futur siège de la Haute école de santé Vaud (HESAV), du Centre coordonné de compétences cliniques et de logements pour étudiants aux Côtes de la Bourdonnette, les trois bâtiments emblématiques du Campus Santé. Le quatrième bâtiment est destiné à abriter une partie des activités de la HEP Vaud, durant la refonte de son site historique des Cèdres à Lausanne.

«Depuis sa fondation, la HEP n'a cessé d'évoluer pour relever les défis en matière d'éducation. Ce nouveau bâtiment contribuera à soutenir la croissance des effectifs estudiantins, une augmentation nécessaire pour répondre aux besoins futurs du système de formation», explique Frédéric Borloz, chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF), cité dans un communiqué publié mercredi.

Hybride et modulable

Lauréat du concours d'architecture et d'ingénierie Campus Santé en 2017, le cabinet zurichois Jan Kinsbergen a conçu pour cette HEP un bâtiment «élégant, lumineux et modulable». Sa structure hybride mêlera du bois scolyté issu des forêts vaudoises, béton recyclé et acier pour réduire son empreinte écologique, tandis que des panneaux photovoltaïques, installés sur le toit et les façades, assureront une grande partie de son autonomie énergétique, détaille le Canton.

Le bâtiment disposera également d'espaces modulables, conçus pour répondre aux exigences en constante évolution de la HEP et d'autres établissements. Sa pergola solaire et son toit-terrasse verdoyant serviront de zone de promenade et de laboratoire pédagogique, renforçant ainsi l'engagement écologique du projet, relèvent encore les services de M. Borloz.

Sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil du crédit d'investissement nécessaire, les travaux pourraient commencer en 2026, avec une mise en service envisagée pour 2028.

La date d'ouverture de ce «Campus Santé» (devisé à environ 186 millions de francs) proche de l'UNIL et de l'EPFL, est, elle, prévue pour septembre 2026. Il fera partie d'un nouveau quartier d'une dizaine d'hectares sur le site des Côtes de la Bourdonnette et sera fréquenté par plusieurs milliers d'étudiants.