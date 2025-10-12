  1. Clients Privés
Méthode bien huilée Un gang de braqueurs sévissant en Suisse se fait pincer en Italie

ATS

12.10.2025 - 12:17

La police de Piacenza en Italie a arrêté six suspects d'une organisation criminelle spécialisée dans les braquages à main armée. Sous le coup de mandats d'arrêt internationaux, les membres du commando avaient l'habitude de commettre leurs larcins à la frontière tessinoise.

Les malfaiteurs se divisaient en petits groupes pour commettre des braquages, principalement contre des stations-service dans la région de Balerna. (image d'illustration)
Les malfaiteurs se divisaient en petits groupes pour commettre des braquages, principalement contre des stations-service dans la région de Balerna. (image d'illustration)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

12.10.2025, 12:17

12.10.2025, 12:32

Les personnes arrêtées, d'origine nord-africaine et sud-américaine, résidaient toute en Italie, indiquent dimanche des agences de presse transalpine. A bord de leurs propres véhicules, elles voyageaient du nord de l’Italie vers la Suisse et modifiaient les plaques d'immatriculation pour éviter d’être identifiée.

Une fois la frontière passée, les malfaiteurs se divisaient en petits groupes pour commettre des braquages, principalement contre des stations-service dans la région de Balerna (TI). Ils entraient dans les commerces en se faisant passer pour des clients avant de menacer les caissiers avec une arme à feu, allant parfois jusqu’à les frapper. Ils s’emparaient alors de l’argent avant de s’enfuir

Après les braquages, ils repassaient la frontière et réinstallaient les plaques originales de leurs voitures afin de regagner l’Italie, où ils se partageaient le butin, estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Collaboration internationale

La police suisse est parvenue à identifier le commando et à obtenir l’émission des mandats d’arrêt internationaux. Dès lors, le Service de coopération internationale de police du ministère italien de l’Intérieur a lancé les recherches en Italie, confirmant que les six suspects pouvaient être localisés dans les provinces de Piacenza et de Monza.

À la suite d’enquêtes rapides, les services d’investigation, coordonnés par le Service central opérationnel, ont retrouvé et arrêté les membres du groupe criminel. En l’espace de 48 heures, tous les suspects ont été identifiés, localisés et placés en détention, dans l’attente de la procédure d’extradition vers la Suisse. Pour les crimes commis, ils risquent jusqu’à quinze ans de prison en Suisse.

L’opération a pu être menée à bien grâce à la coopération opérationnelle entre les services de police de plusieurs pays.

