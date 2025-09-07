Un gang masqué tue deux garçons à la machette à Melbourne

Un groupe de personnes masquées et armées de machettes a tué deux garçons âgés de 12 et 15 ans dans une attaque «horrible» à Melbourne, en Australie, a annoncé dimanche la police. Les deux victimes n'étaient pas membres d'un gang, selon la police.

Les deux victimes ont été tuées dans des lieux proches l'un de l'autre samedi soir, a précisé la police (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Même si l'enquête vient seulement de débuter, les faits présentent les caractéristiques d'un crime commis par un gang de jeunes», a expliqué Graham Banks, inspecteur de police dans l'Etat de Victoria.

Les deux victimes ont été tuées dans des lieux proches l'un de l'autre samedi soir, a précisé la police, selon qui le gang comptait environ huit membres.

Les forces de l'ordre ont d'abord découvert un enfant de 12 ans grièvement touché. «Malgré les tentatives de réanimation des ambulanciers, il n'a pas pu être sauvé», a indiqué M. Banks.

Peu après, la police a trouvé dans une rue voisine un ami du garçon, âgé de 15 ans, présentant d'"importantes» blessures par arme blanche. Lui non plus n'a pas pu être réanimé.

Machettes interdites

Selon des témoins et les images de vidéosurveillance, les meurtres ont été commis par le même groupe d'environ huit personnes masquées, armées de machettes et de couteaux à longue lame, a détaillé M. Banks.

«Les enfants qui ont été assassinés n'étaient pas membres d'un gang, et nous ne pouvons pas rester silencieux», a-t-il affirmé. Pour le moment, il est difficile de savoir si l'attaque était ciblée ou s'il s'agit d'une erreur sur l'identité des victimes, a précisé la police.

Les homicides et les infractions connexes ont augmenté de 9% dans le pays en 2024, avec 448 victimes, selon les chiffres officiels.

Vendre ou posséder une machette est interdit dans l'Etat de Victoria, après une bagarre en mai entre gangs rivaux armés de machettes dans un centre commercial à Melbourne.