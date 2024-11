Avec ses kilomètres de plages, Alicante est un paradis pour les vacances. Mais les criminels y sont aussi à l'œuvre et ne font pas dans la dentelle. Un couple a même utilisé son fils mineur.

Alicante en Espagne possède des kilomètres de plages. La police y a désormais pris des mesures contre des gangs mafieux. Bild: Joaquín Reina/EUROPA PRESS/dpa

dpa

La police espagnole a démantelé un gang suédois qui utilisait entre autres des mineurs comme tueurs à gages. Plusieurs membres présumés de l'organisation criminelle ont été arrêtés à Alicante, dans l'est du pays, dont un couple de Suédois et leur fils mineur, a annoncé la police. Le gang avait recruté des mineurs en Suède et au Danemark via le service de messagerie Telegram pour commettre des meurtres sur commande ou des attentats à l'explosif, a-t-on précisé.

Le gang aurait notamment fait des affaires illégales dans le trafic d'armes et de drogues ainsi que dans le blanchiment d'argent. Il a été démantelé en collaboration avec les autorités suédoises et danoises et sous la coordination d'Europol et d'Eurojust.

Un homme arrêté en pleine rue

La police a publié sur la plateforme vidéo YouTube la vidéo d'une arrestation. On y voit comment un homme est poursuivi à pied en pleine rue et en plein jour, puis arrêté, pistolet au poing. Il est mis à terre et menotté.

🚨 Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a reclutar a menores suecos y daneses para cometer asesinatos y atentados con artefactos explosivos.



La operación se inició con la detención en Benalmádena (Málaga) de un menor sueco que había viajado… pic.twitter.com/oVshFI0aTA — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) November 20, 2024

Selon le communiqué, l'enquête avait débuté en mai après l'arrestation d'un mineur suédois dans la commune côtière andalouse de Benalmádena. L'adolescent avait été recruté par le groupe et s'était rendu en Espagne pour tuer un membre d'un gang de motards rival. Le meurtre aurait été empêché.

Plan de fuite avec un scooter électrique

Ce mineur aurait alors raconté qu'il avait été recruté via les réseaux sociaux et qu'il avait reçu l'ordre de se rendre en Espagne pour tuer quelqu'un. La bande aurait prévu de lui envoyer un fusil d'assaut et aurait également élaboré un plan d'évasion prévoyant l'utilisation d'un scooter électrique, selon la «Policía Nacional».

Parallèlement, deux autres mineurs suédois, qui avaient également été recrutés par le groupe et devaient y commettre un autre meurtre, ont été arrêtés au Danemark. Deux autres armes à feu ont été saisies chez eux.

«L'enquête a révélé que le réseau criminel comprenait un couple et leur fils mineur qui, avec le père, jouait un rôle clé dans le recrutement et le paiement d'autres mineurs qui devaient commettre des homicides», a indiqué le communiqué de la police espagnole.

dpa