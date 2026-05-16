À 12 ans, il abat un drone russe à mains nues pour sauver ses frères et sœurs

Un garçon ukrainien a fait face à un drone FPV russe et en est sorti vainqueur. Grâce à une technique qu’un soldat lui avait apprise, l’enfant de 12 ans est parvenu à sectionner le câble en fibre optique du drone, évitant ainsi, peut-être, une catastrophe.

Un drone FPV russe - des types comme celui-ci sont de plus en plus utilisés. IMAGO/ZUMA Press

Sven Ziegler / trad. Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un jeune Ukrainien de 12 ans a stoppé un drone FPV russe en détruisant son câble en fibre optique.

La technique lui avait été enseignée auparavant par un soldat ukrainien.

La famille a ensuite dû déménager, car les chaînes Telegram russes ont pris le garçon pour cible. Montre plus

La guerre en Ukraine a, depuis longtemps déjà, profondément transformé l’enfance. Dans la région de Tchernihiv, au nord du pays, Anatolii Prokhorenko, 12 ans, sait désormais comment neutraliser un drone de combat russe, parce qu’il a dû s’y résoudre lui-même.

Comme le rapporte le Washington Post, en avril, le garçon était assis sur un poirier près de la maison familiale lorsqu’il a soudain entendu le bourdonnement d’un drone FPV russe. À proximité immédiate de la maison, ses petits frères et sœurs étaient en train de jouer.

Anatolii a alors aperçu un câble en fibre optique, aussi fin qu’un cheveu, qui traînait derrière le drone. C’est précisément ce type de technologie que la Russie utilise de plus en plus pour ses drones d’attaque. Grâce à ces fils extrêmement fins, les appareils restent reliés à leurs opérateurs et peuvent être pilotés sans difficulté sur de longues distances. Des portées pouvant atteindre 20 kilomètres sont désormais considérées comme courantes.

Un garçon a détruit le câble en fibre optique du drone

À ce moment précis, le garçon s’est souvenu d’une rencontre survenue à l’automne précédent. Un soldat ukrainien, surnommé «Dynamo», lui avait alors montré comment neutraliser ce type de câbles en fibre optique. Le principe était simple : former d’abord une boucle afin d’éviter que les fils, d’une finesse extrême, ne blessent les mains, puis les rompre d’un geste net et vigoureux.

C’est exactement ce qu’Anatolii a fait, sous la pression de l’urgence. Il a raconté cet instant au Washington Post: «Je n’avais pas le temps. J’ai donc compté jusqu’à dix, puis je les ai arrachés.»

Les drones sont directement pilotés par des pilotes. IMAGO/Funke Foto Services

Le plan a fonctionné. Une fois le câble endommagé, le drone a apparemment perdu le contrôle, a dévié de sa trajectoire avant de s’écraser dans une zone boisée et isolée. Il n’y a pas eu d’explosion.

En Ukraine, le garçon est désormais perçu comme un héros. Mais, selon le même rapport, il est aussi devenu la cible de certains canaux Telegram russes. C’est la raison pour laquelle sa famille, qui compte sept membres, ne vit plus actuellement dans son village: elle s’est temporairement installée dans un petit appartement à Tchernihiv.

Dans cette guerre, la Russie s’appuie de plus en plus sur les drones dits FPV. Ces petits appareils, souvent chargés d’explosifs, sont pilotés à distance en temps réel et visent de plus en plus fréquemment, selon les autorités ukrainiennes, des cibles civiles. Dans les régions proches de la frontière notamment, des zones entières seraient désormais parcourues par ces câbles en fibre optique, à peine perceptibles à l’œil nu.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.