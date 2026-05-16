À 12 ans, il abat un drone russe à mains nues pour sauver ses frères et sœurs

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine À 12 ans, il abat un drone russe à mains nues pour sauver ses frères et sœurs

Sven Ziegler / trad.

16.5.2026

Un garçon ukrainien a fait face à un drone FPV russe et en est sorti vainqueur. Grâce à une technique qu’un soldat lui avait apprise, l’enfant de 12 ans est parvenu à sectionner le câble en fibre optique du drone, évitant ainsi, peut-être, une catastrophe.

Un drone FPV russe - des types comme celui-ci sont de plus en plus utilisés.
Un drone FPV russe - des types comme celui-ci sont de plus en plus utilisés.
IMAGO/ZUMA Press

Sven Ziegler / trad.

16.05.2026, 09:28

16.05.2026, 10:20

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un jeune Ukrainien de 12 ans a stoppé un drone FPV russe en détruisant son câble en fibre optique.
  • La technique lui avait été enseignée auparavant par un soldat ukrainien.
  • La famille a ensuite dû déménager, car les chaînes Telegram russes ont pris le garçon pour cible.
Montre plus

La guerre en Ukraine a, depuis longtemps déjà, profondément transformé l’enfance. Dans la région de Tchernihiv, au nord du pays, Anatolii Prokhorenko, 12 ans, sait désormais comment neutraliser un drone de combat russe, parce qu’il a dû s’y résoudre lui-même.

Comme le rapporte le Washington Post, en avril, le garçon était assis sur un poirier près de la maison familiale lorsqu’il a soudain entendu le bourdonnement d’un drone FPV russe. À proximité immédiate de la maison, ses petits frères et sœurs étaient en train de jouer.

Anatolii a alors aperçu un câble en fibre optique, aussi fin qu’un cheveu, qui traînait derrière le drone. C’est précisément ce type de technologie que la Russie utilise de plus en plus pour ses drones d’attaque. Grâce à ces fils extrêmement fins, les appareils restent reliés à leurs opérateurs et peuvent être pilotés sans difficulté sur de longues distances. Des portées pouvant atteindre 20 kilomètres sont désormais considérées comme courantes.

Un garçon a détruit le câble en fibre optique du drone

À ce moment précis, le garçon s’est souvenu d’une rencontre survenue à l’automne précédent. Un soldat ukrainien, surnommé «Dynamo», lui avait alors montré comment neutraliser ce type de câbles en fibre optique. Le principe était simple : former d’abord une boucle afin d’éviter que les fils, d’une finesse extrême, ne blessent les mains, puis les rompre d’un geste net et vigoureux.

C’est exactement ce qu’Anatolii a fait, sous la pression de l’urgence. Il a raconté cet instant au Washington Post: «Je n’avais pas le temps. J’ai donc compté jusqu’à dix, puis je les ai arrachés.»

Les drones sont directement pilotés par des pilotes.
Les drones sont directement pilotés par des pilotes.
IMAGO/Funke Foto Services

Le plan a fonctionné. Une fois le câble endommagé, le drone a apparemment perdu le contrôle, a dévié de sa trajectoire avant de s’écraser dans une zone boisée et isolée. Il n’y a pas eu d’explosion.

En Ukraine, le garçon est désormais perçu comme un héros. Mais, selon le même rapport, il est aussi devenu la cible de certains canaux Telegram russes. C’est la raison pour laquelle sa famille, qui compte sept membres, ne vit plus actuellement dans son village: elle s’est temporairement installée dans un petit appartement à Tchernihiv.

Contre des critiques du Kremlin. La guerre de l'ombre de Poutine en Europe

Contre des critiques du KremlinLa guerre de l'ombre de Poutine en Europe

Dans cette guerre, la Russie s’appuie de plus en plus sur les drones dits FPV. Ces petits appareils, souvent chargés d’explosifs, sont pilotés à distance en temps réel et visent de plus en plus fréquemment, selon les autorités ukrainiennes, des cibles civiles. Dans les régions proches de la frontière notamment, des zones entières seraient désormais parcourues par ces câbles en fibre optique, à peine perceptibles à l’œil nu.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

À 12 ans, il abat un drone russe à mains nues pour sauver ses frères et sœurs
Ils droguent leurs femmes, les violent, filment tout... et restent impunis
Nonagénaire et démente : la Suisse l'expulse quand même
Washington affirme avoir tué «le terroriste le plus actif au monde»
Un an avant la débâcle, la FINMA exigeait déjà un plan d’urgence à Crédit Suisse
Un homme tué par un grand requin blanc au large de l'île de Rottnest