Selim Sarikaya (5 ans) de Wettingen AG était en train de jouer dehors avant de disparaître. La police demande l'aide de la population.

Selim Sarikaya, 5 ans, est porté disparu. Kantonspolizei Aargau

Dominik Müller Dominik Müller

Selim Sarikaya, 5 ans, est porté disparu depuis ce mercredi 7 mai à Wettingen AG. C'est ce qu'annonce la police dans un communiqué.

Selon l'avis diffusé, Selim était en train de jouer dehors devant chez lui et s'est ensuite éloigné dans une direction inconnue sur un vélo bleu pour enfants. Toutes les enquêtes et mesures de recherche de la police sont restées vaines jusqu'à présent.

Selim Sarikaya est mince et a les cheveux noirs. Il portait une veste verte et bleue et se déplaçait sur un vélo d'enfant bleu avec des roues de support. On ne sait pas pour l'instant s'il a encore ce vélo, ni s'il est seul ou accompagné d'autres personnes.

Toute personne pouvant fournir des informations sur le lieu où se trouve Selim Sarikaya est priée de s'adresser à la base de Baden (056 200 11 11 ou stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch) ou à tout autre poste de police.