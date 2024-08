Il a son billet, mais la compagnie aérienne refuse de l'emmener!

Situation terrible pour un garçon de 14 ans originaire d'Islande: la compagnie aérienne hongroise Wizz Air lui a refusé le vol de retour alors qu'il avait un billet valable.

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air a tout simplement laissé un garçon à l'aéroport de Rome. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Carsten Dörges

Quelle situation terrible pour Alfred, 14 ans, originaire d'Islande. Le garçon a tout simplement été abandonné par la compagnie aérienne hongroise Wizz Air à l'aéroport de Rome, alors qu'il avait un billet valable.

Alfred assistait à une compétition d'escrime en Italie avec un groupe de sept autres jeunes et une accompagnatrice. Alors que tous les autres membres du groupe ont pu s'enregistrer sans problème, Alfred a été informé qu'il n'avait pas de place dans l'avion pour Reykjavik - malgré son billet.

«"Alors que le départ approchait, il est devenu clair qu'ils n'auraient pas de siège pour lui et ils n'ont absolument rien fait pour l'aider",» a déclaré sa mère Arna au "Mirror".

Un employé de la compagnie aérienne a même dit à Alfred qu'il pourrait prendre le prochain vol disponible, mais qu'il ne partirait pas avant une semaine.

Un couple islandais à la rescousse

Pour l'accompagnatrice aussi, la situation était terrible. Mais après avoir consulté la mère d'Alfred, il a été décidé qu'il valait mieux qu'elle reste avec le groupe d'enfants qui était déjà à bord de l'avion.

Le salut d'Alfred est alors venu d'un couple d'Islandais qui a également été éjecté de l'avion. Ils ont pris soin du garçon apeuré et sont repartis avec Icelandair.

«Heureusement, à la fin, il y avait un couple qui n'était pas autorisé à prendre le même vol et qui a proposé de s'occuper de lui. Sinon, je ne suis pas sûre de ce que j'aurais fait», a déclaré Arna.

Une réponse de Wizz Air concernant l'incident n'est arrivée qu'après un certain temps et de nombreuses demandes. Une porte-parole a déclaré de manière lapidaire : «Nous souhaitons nous excuser auprès des passagers concernés pour les désagréments causés et nous examinons la situation en interne».