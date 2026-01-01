  1. Clients Privés
Images chocs Un gigantesque incendie ravage une église d’Amsterdam !

Gregoire Galley

1.1.2026

Un gigantesque incendie a ravagé jeudi une église d’Amsterdam datant du XIXe siècle, alors que les Pays-Bas passaient une Saint-Sylvestre mouvementée, avec deux morts liés aux feux d'artifice et des violences sans précédent contre la police.

Agence France-Presse

01.01.2026, 12:33

01.01.2026, 13:24

Le feu s'est déclaré pour une raison inconnue aux premières heures à la Vondelkerk, une attraction touristique qui surplombe l'un des principaux parcs de la ville depuis 1872.

La tour de 50 mètres de haut s'est effondrée et le toit a été gravement endommagé, mais la structure devrait rester intacte, ont indiqué les autorités d'Amsterdam.

La présidente du syndicat de la police néerlandaise, Nine Kooiman, a fait état d'une «quantité sans précédent de violences contre la police et les services de secours» durant la nuit du nouvel an. Elle a déclaré avoir elle-même été visée à trois reprises par des feux d'artifice et autres explosifs alors qu'elle effectuait une garde à Amsterdam.

Peu après minuit, les autorités ont diffusé une rare alerte nationale sur les téléphones mobiles, avertissant la population de ne pas appeler des services d'urgence débordés à moins que des vies ne soient en danger.

Interdiction attendue

Des attaques contre la police et les pompiers ont été largement signalées dans tout le pays. Dans la ville méridionale de Breda, des individus ont lancé des cocktails Molotov contre la police.

Deux personnes, un garçon de 17 ans et un homme de 38 ans, ont été tuées dans des accidents liés aux feux d'artifice. Trois autres ont été grièvement blessées.

C'était la dernière année avant une interdiction attendue des feux d'artifice non autorisés, si bien que les Néerlandais en ont acheté en très grandes quantités.

Selon l’Association néerlandaise de pyrotechnie, les fêtards ont dépensé un montant record de 129 millions d’euros en feux d'artifice pour la Saint-Sylvestre.

Les feux d'artifice avaient été interdits dans certaines zones, mais cela semble avoir eu peu d'effet. Un journaliste de l'AFP présent dans l'une de ces zones à La Haye a rapporté des détonations jusqu’à environ 3 heures du matin.

