Idée de sortie en famille Un grand bol d'air, des tas d'activités: un nouveau festival voit le jour!

Valérie Passello

3.2.2026

Les 7 et 8 février, le premier «Fest'hiver» battra son plein au Col des Mosses. Le concept: offrir une bouffée d'air pur aux petits et grands amoureux de la nature, mais aussi à tout un chacun désireux de la découvrir, à travers des activités imaginées par les accompagnateurs en montagne du canton de Vaud. 

Les Mosses sont le théâtre d'un nouveau festival le week-end prochain (archives)
Les Mosses sont le théâtre d'un nouveau festival le week-end prochain (archives)
sda

Valérie Passello

03.02.2026, 10:21

Construire un igloo, partir à la recherche du Yeti, découvrir l'art du tavillonnage, reconnaître des traces d'animaux dans la neige ou encore s'essayer au sauvetage avec un détecteur de victime d'avalanche: ce sont quelques-unes des nombreuses activités gratuites proposées au Col des Mosses le week-end prochain. De quoi se faire du bien en plein air, avec un mot d'ordre: le respect de la nature.

L'initiative du Fest'hiver est née des accompagnateurs en montagne vaudois. Président de la section vaudoise de l’ASAM (association suisse des accompagnateurs en montagne), Laurent Kern détaille: «Ne pas déranger la nature, c'est le noyau de notre activité. Nous sommes sensibilisés à la faune et à la durabilité, c'est notre rôle de sensibiliser à notre tour. Et ce festival est un moyen de faire connaître nos activités. L'idée, c'est: quand on ne connaît pas la nature, il faut sortir avec quelqu'un de renseigné».

L'affiche de la manifestation.
L'affiche de la manifestation.
Fest'hiver/ DR

Durant les deux jours, sur inscription préalable, les participants pourront aussi suivre un accompagnateur pour des randonnées à thème sur des sentiers balisés et autorisés, souligne l'organisateur: «Nous avons tout mis en place avec la collaboration du Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut, qui a validé les itinéraires. Surtout en hiver, il faut faire très attention à la faune. Il y a certains horaires à respecter, des habitudes à prendre, de bon comportements à adopter, des erreurs à éviter. Nous expliquerons par exemple ce qu'est un parc national, un district franc ou une zone de protection». Ces randonnées accompagnées seront, elles, payantes, à prix réduits pour l'occasion. 

Une soirée originale

À noter que la neige est bien présente actuellement aux Mosses. Mais le Fest'hiver aurait pu se tenir par tous les temps, assure Laurent Kern:  «Les stations de moyenne altitude doivent se repositionner. Or, les accompagnateurs en montagne sont actifs toute l'année, nous nous adaptons aux conditions, qu'il y ait de la neige ou non».

Mais il y aura aussi des activités en intérieur, avec la participation de diverses associations en lien avec la nature, ajoute-t-il: «Nous avons la chance de bénéficier de l'Espace nordique, une belle construction tout en bois avec des baies vitrées, d'où l'on peut observer la nature hivernale en restant bien au chaud». 

Le samedi à 16h, c'est là que le public pourra par exemple assister à une conférence sur le lagopède alpin, par Anne et Olivier Gilliéron, photographes et naturalistes passionnés.

À 20h, c'est aussi là que sera projeté le film «L'heure blanche», du cinéaste naturaliste vaudois Vincent Chabloz. «C'est un film de chez nous, lié à l'hiver et c'est aussi une manière respectueuse d'observer les animaux sans les déranger», souligne Laurent Kern.

Et ce n'est là qu'un aperçu du très riche programme du Fest'hiver. «Nous avons voulu organiser quelque chose d'accessible, de ludique et de populaire, où parents et enfants trouveront leur compte», conclut l'organisateur. À découvrir, au Col des Mosses les 7 et 8 février.

