Carnet noir «Un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision» s’est éteint

Gregoire Galley

13.8.2025

Acteur de théâtre et de cinéma, doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, l'adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie, a indiqué mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué.

Jacques Martial est décédé à l’âge de 69 ans.
Jacques Martial est décédé à l'âge de 69 ans.
imago images/PanoramiC

Agence France-Presse

13.08.2025, 15:45

L'édile a salué «un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision». Décédé à 69 ans, Jacques Martial était notamment connu du grand public pour le rôle de Bain-Marie dans la série policière «Navarro» aux côtés de Roger Hanin.

Au cinéma, «il avait travaillé avec les plus grands», a rappelé le communiqué de la maire de Paris comme les cinéastes «Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer».

Il a également doublé plusieurs acteurs noirs américains, prêtant sa voix aux versions françaises de Samuel L. Jackson, Denzel Washington ou Wesley Snipes.

«Plein d’humour»

Jacques Martial, né à Saint-Mandé (Val-de-Marne) de parents guadeloupéens, était «un homme engagé dans la mémoire de l'esclavage, la valorisation de la créativité des artistes ultramarins, et la visibilité des artistes noirs», a souligné Anne Hidalgo.

Il a notamment interprété au théâtre «Cahier d'un retour au pays natal» de l'écrivain martiniquais Aimé Césaire et a présidé le Mémorial ACTe, le musée de l'esclavage de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), de 2015 à 2020.

«Il était très unanimement apprécié par tous ses collègues, gentil, cultivé, plein d'humour», a tenu à lui rendre hommage le député de Paris Emmanuel Grégoire, qui l'avait pris sur sa liste dans le 12e arrondissement pour les municipales de 2020. En novembre 2022, il avait été nommé adjoint à la maire de Paris, chargé des Outre-mer.

