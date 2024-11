Début novembre, un pêcheur amateur français a fait une incroyable rencontre dans les eaux du parc national de Port-Cros, sur la Côte d'Azur : un Grand requin blanc !

Rédaction blue News Clara Francey

Un Grand requin blanc a été aperçu au large des îles françaises de Porquerolles et de Port-Cros au début du mois de novembre. «En Méditerranée, on peut le confondre avec un requin Mako, ce dernier est très présent. Mais l'individu observé au large de Port-Cros est bien un Grand requin blanc, je pense que c'est un jeune, pas un juvénile, mais pas encore un adulte», explique Nicolas Ziani, directeur scientifique du Groupe Phocéen d'Étude des Requins (GPER), interrogé par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le spécimen, long d'environ 4 mètres, a été observé par Henri Cavillon, un pêcheur amateur toulonnais. «Je suis l'homme qui a vu la bête», plaisante le retraité dans les colonnes de «Var-Matin».

«Ce matin-là, je ne prenais rien. Et puis, vers 11 heures, j'ai vu de loin cet aileron. Même si en mer on voit beaucoup de choses, il a éveillé ma curiosité, alors je me suis approché et j'ai coupé le moteur en arrivant à 20 mètres de lui. Après, c'est lui qui s'est approché tout doucement de moi. Il est passé à côté du bateau, puis dessous une autre fois et au bout de trois ou quatre passages, il est reparti tout tranquillement», s'est souvenu le pêcheur pour le quotidien français.

Le sexagénaire est un véritable privilégié puisque le Grand requin blanc est classé «en danger critique d'extinction» sur la liste rouge européenne des espèces menacées et «vulnérable» à l'échelle mondiale.

«C'est une superbe nouvelle pour cette espèce classée en danger critique d'extinction et ayant quasiment disparu de la Méditerranée», se réjouit d'ailleurs dans les colonnes de «Nice Matin» Matthieu Lapinski, président de l'association Ailerons, qui œuvre pour l'amélioration des connaissances et la conservation des requins et des raies de Méditerranée.

En 2022, une femelle - d'environ 5 mètres - de la même espèce avait été observée en Camargue, un peu plus à l'ouest.