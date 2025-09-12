  1. Clients Privés
Europa-Park Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !

Sven Ziegler

12.9.2025

Un employé de 31 ans a été grièvement blessé mardi lors de travaux de maintenance sur la montagne russe «Poséidon»à Europa-Park. Selon la police allemande, le malheureux avait probablement démarré le manège trop tôt et a été projeté contre un chariot. Un collègue a évité le pire.

Un grave accident s'est produit sur les montagnes russes «Poséidon» (photo d'archives).
Un grave accident s'est produit sur les montagnes russes «Poséidon» (photo d'archives).
imago images/Petra Schneider
,

DPA, Sven Ziegler

12.09.2025, 08:29

12.09.2025, 10:09

Un grave accident de travail s'est produit à Europa-Park. Un employé de 31 ans a été grièvement blessé mardi lors de travaux de maintenance sur le grand huit «Poséidon». Selon les informations de la police, l'homme travaillait sur une plate-forme d'environ 20 mètres de haut lorsque le chariot s'est soudainement mis en mouvement.

Une ceinture de sécurité de l'ouvrier a alors été happée par le chariot. L'homme a été brièvement entraîné et projeté contre le wagon. Un collègue, qui a assisté à l'incident de près, a immédiatement actionné le bouton d'arrêt d'urgence, ce qui a permis d'éviter le pire.

Attraction fermée aux visiteurs

Le blessé a été hospitalisé et son état est stable, a indiqué une porte-parole du parc d'attractions. On s'attend à un prompt rétablissement.

Au moment de l'accident, la piste était fermée aux visiteurs. Dès mardi soir, les autorités ont rouvert l'installation et depuis mercredi, l'activité est normale. Selon la police, il n'y a pas d'indices de responsabilité étrangère. Le parquet de Freiburg a fait appel à un expert pour clarifier le déroulement exact des faits.

Europa-Park, l'un des plus grands parcs de loisirs d'Europe avec plus de six millions de visiteurs par an, fête cette année ses 50 ans d'existence. L'attraction «Poseidon» combine des éléments de montagnes russes et de navigation aquatique et compte depuis des années parmi les manèges les plus populaires du parc.

Archive sur Europa-Park

Europa-Park, c'est quoi ?

Europa-Park, c'est quoi ?

Découvrez l'histoire épique d'Europa-Park, du rêve visionnaire de Franz Mack à sa transformation en l'un des parcs d'attractions les plus populaires d'Europe.

23.04.2024

