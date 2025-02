Baigné par l'océan, le Totem Pole en Tasmanie attire les alpinistes du monde entier. L'aiguille rocheuse est à couper le souffle, mais peut devenir traître en cas de vent. Deux grimpeurs se sont retrouvés coincés tout en haut.

Coincé sur une aiguille rocheuse : Un grimpeur sauvé du "Totem Pole" - Gallery Des grimpeurs expérimentés sont montés même dans l'obscurité pour aider les hommes. Photo: dpa À une hauteur vertigineuse, les grimpeurs étaient restés coincés pendant des heures sur un petit promontoire rocheux. Photo: dpa Après plusieurs tentatives de sauvetage infructueuses, le duo de grimpeurs a finalement été mis en sécurité à l'aide de cordes. Photo: dpa Coincé sur une aiguille rocheuse : Un grimpeur sauvé du "Totem Pole" - Gallery Des grimpeurs expérimentés sont montés même dans l'obscurité pour aider les hommes. Photo: dpa À une hauteur vertigineuse, les grimpeurs étaient restés coincés pendant des heures sur un petit promontoire rocheux. Photo: dpa Après plusieurs tentatives de sauvetage infructueuses, le duo de grimpeurs a finalement été mis en sécurité à l'aide de cordes. Photo: dpa

DPA dpa

Deux grimpeurs ont déclenché une opération de sauvetage compliquée sur l'une des falaises les plus spectaculaires d'Australie. En raison de vents violents, leurs cordes se sont emmêlées, rendant impossible leur descente du Totem Pole, haut de 65 mètres, dans l'Etat de Tasmanie, a indiqué la police.

Le duo, qui se tenait à une hauteur vertigineuse sur un petit promontoire rocheux, a appelé à l'aide mercredi en début de soirée (heure locale). Mais le sauvetage s'est avéré difficile.

Tentatives infructueuses...

Les premières tentatives d'approche par hélicoptère ont échoué en raison des vents violents, a déclaré Callum Herbert de la police locale. Mais le Totem Pole, dont le pied est baigné par la mer et très glissant, est également difficile à atteindre depuis la terre ferme, même par temps calme.

Grimpeurs sur le Totem Pole, qui émerge en ligne droite de l'océan. Photo : IMAGO/Cavan Images

L'équipe d'intervention a ensuite tenté d'atteindre des falaises proches de l'imposante aiguille rocheuse à l'aide d'un bateau de la police. «Cela a également été infructueux en raison de la houle considérable et dangereuse», a rapporté Herbert.

... puis intervention des grimpeurs expérimentés

Finalement, des membres expérimentés du Climbing Club of Tasmania sont partis à pied et ont escaladé le Totem Pole dans l'obscurité. Ils ont réussi à attacher les grimpeurs à des cordes de sauvetage et à les emmener ainsi vers des falaises sur la terre ferme.

Au lever du jour, ils ont été tirés vers le sol à l'aide de cordes. Ils étaient affamés, fatigués et souffraient d'hypothermie, mais n'étaient pas blessés, a-t-on précisé.

The Tote : le rêve des grimpeurs du monde entier

Le Totem Pole à Cape Hauy, à l'est de la péninsule de Tasman, est l'un des rochers les plus marquants de Down Under et se dresse en ligne droite au-dessus de l'océan. Le rocher en dolérite gris-brun a été escaladé pour la première fois en 1968.

Une grimpeuse en route vers le pied du Totem Pole. (photo d'archives) Image : imago images/Cavan Images

L'ascension verticale est possible grâce à deux longueurs de corde de 25 et 40 mètres. Avec sa situation isolée et sa forme époustouflante, The Tote attire aujourd'hui les grimpeurs aventureux du monde entier.