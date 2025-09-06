  1. Clients Privés
Côte d'Ivoire Un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus

ATS

6.9.2025 - 15:49

L'hippopotame est l'espèce "la plus mentionnée" dans les incidents avec les humains causant morts et blessés, selon une étude ivoirienne (archive/image prétexte).
L'hippopotame est l'espèce "la plus mentionnée" dans les incidents avec les humains causant morts et blessés, selon une étude ivoirienne (archive/image prétexte).
ATS

Onze personnes sont portées disparues dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire après qu'un hippopotame a fait chavirer une pirogue sur le fleuve Sassandra. C'est ce qu'a déclaré samedi la ministre de la Solidarité.

Keystone-SDA

06.09.2025, 15:49

«C'est avec une profonde peine que nous avons appris la disparition de 11 personnes dont des femmes, des fillettes et un nourrisson suite au chavirement d'une embarcation causé par un hippopotame», a affirmé Myss Belmonde Dogo dans une publication sur sa page Facebook.

La scène s'est déroulée vendredi en début de matinée, au niveau de la localité de Buyo, a-t-elle ajouté, précisant que 3 personnes ont survécu et que les «recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver les victimes portées disparues».

Selon une étude d'universitaires ivoiriens en 2022, l'hippopotame est l'espèce «la plus mentionnée» dans les incidents avec les humains causant des morts ou des blessés. Leur population est estimée à environ 500 individus, répartis dans plusieurs fleuves du sud du pays, le Sassandra ou le Bandama notamment.

Les naufrages meurtriers d'embarcations ne sont toutefois pas rares en Côte d'Ivoire, souvent en raison de la surcharge de pirogues utilisées pour le transport de passagers. En avril, douze enfants et adolescents étaient morts noyés après le chavirement d'une pirogue dans la lagune près d'Abidjan.

