Reconnaissance Hommage à Alain Delon, un an après la mort de l'acteur

ATS

18.8.2025 - 21:03

Un stade et une plaque à son nom: une cérémonie en hommage à Alain Delon a été organisée lundi, un an jour pour jour après la mort de l'acteur, à Douchy-Montcorbon (Loiret), commune où la star a vécu durant plusieurs décennies.

Alain Delon est mort d'un cancer des lymphocytes (archives).
Alain Delon est mort d'un cancer des lymphocytes (archives).
AFP

Keystone-SDA

18.08.2025, 21:03

Le stade de football de Douchy, situé à quelques centaines de mètres du domaine où repose l'acteur, a été rebaptisé «Stade Alain Delon», au terme d'une cérémonie qui s'est tenue devant une cinquantaine de personnes, dont une majorité d'élus locaux et de journalistes.

«C'est un petit peu d'émotion» et une journée de «reconnaissance envers un homme qui a marqué l'histoire de l'art et de la culture», a réagi le maire de la commune, Abel Martin, estimant que l'acteur «transportait l'image de Douchy à travers le monde».

Décrit comme un «habitant comme un autre» par beaucoup, Alain Delon a vécu à Douchy durant plusieurs décennies et «emporta avec lui un peu de notre terre et de notre coeur», a poursuivi M. Martin.

Une plaque a aussi été dévoilée à l'intérieur du stade en honneur de l'acteur, qui avait équipé en 1983 les équipes de football de jeunes de Douchy de maillots à son nom.

Joint par l'AFP en juillet, le fils aîné du comédien, Anthony Delon, avait indiqué que cet hommage a été organisé «avec l'accord des enfants».

Sans Anthony et Anouchka

Mais ni Anthony, qui a posté lundi matin une vidéo sur Instagram depuis la propriété de l'acteur à Douchy, ni sa soeur Anouchka ni son frère Alain-Fabien n'ont participé à la cérémonie.

«C'est gentil d'être venus», a tout de même lancé Anthony Delon à une dizaine d'admirateurs de son père lors d'un bref échange à travers la grille de la maison familiale. «La première année c'est une porte qui se ferme, c'est particulier (...) ça va, ça me fait plaisir de voir ces gens», dira-t-il à cette occasion à des journalistes de TF1.

Une projection d'un film documentaire de 45 minutes, «Delon-Douchy», écrit autour de la relation entre l'acteur et Douchy, a aussi été organisée en début de soirée dans la salle des fêtes communale comble, où environ 150 personnes avaient pris place.

Alain Delon, légende mondiale du cinéma, a été inhumé le 24 août 2024, quelques jours après son décès le 18 août à l'âge de 88 ans, dans la plus stricte intimité de la chapelle de sa propriété «La Brûlerie» acquise en 1971.

L'acteur y repose près de ses chiens, comme il le souhaitait, une procédure à titre exceptionnel qui a nécessité une autorisation préfectorale.

Le jour des obsèques, mais aussi durant la semaine qui a précédé, plusieurs centaines d'admirateurs s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine pour déposer des fleurs et lui rendre un dernier hommage.

