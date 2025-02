À 24 ans, il viole une femme de 63 ans dans un champ et la laisse pour morte

Une agression brutale, une femme grièvement blessée et un auteur qui, tout en reconnaissant sa culpabilité, continue de se taire : Le «cas Rickenbach» est jugé depuis ce mercredi à Winterthour.

Le procès de l'affaire Rickenbach a eu lieu mercredi à Winterthur. Keystone/Walter Bieri

Samuel Walder

Mercredi, le ministère public, la défense et l'accusé se sont rencontrés devant le tribunal de district de Winterthour. L'affaire qui jugée est cruelle. L'auteur est accusé d'avoir violé une femme et de l'avoir contrainte sexuellement. Il aurait ensuite tenté de la tuer. L'affaire a été connue dans tout le pays sous le nom de «cas Rickenbach».

Un homme de 24 ans, originaire de la région de Winterthour, est l'auteur du crime. Sa victime, une femme âgée de 63 ans à l'époque, a survécu de justesse à cette attaque brutale - mais elle est décédée depuis. On ne sait pas si son décès est lié à l'acte. Ses proches se sont constitués partie civile, mais ne sont pas présents au tribunal.

Laissée pour morte

Les faits se sont déroulés en octobre 2022, alors que la victime faisait sa promenade quotidienne. En raison de son arthrite, la femme ne se déplaçait que lentement avec des cannes de marche. Elle a d'abord remarqué l'agresseur vêtu de sombre derrière elle - plus tard, elle l'a soudain vu devant elle.

Tout à coup, l'inconnu a maîtrisé la femme. Selon l'accusation, il lui a fermé la bouche et le nez, l'a jetée par terre et l'a entraînée dans un champ à côté du chemin. Il l'a ensuite brutalement violée, la blessant grièvement. Avec un poids de 105 kilos, il était massivement supérieur à sa victime qui ne pesait que 34 kilos.

Après les actes sexuels, l'agresseur a réalisé que la victime pourrait l'identifier. Après avoir déclaré qu'il devait la tuer pour ne pas être reconnu, il s'est jeté à plusieurs reprises et avec force sur la femme grièvement blessée.

Lorsque la femme a perdu connaissance, il l'a abandonnée dans le champ et s'est enfui, convaincu d'avoir mortellement blessé sa victime.

La victime utilise ses dernières forces

La sexagénaire a toutefois réussi à sortir du champ en rampant et à appeler à l'aide. Elle n'a survécu que grâce à des circonstances heureuses et à l'intervention rapide des secours.

Plus d'une semaine plus tard, la police a pu capturer et arrêter l'agresseur. Outre le viol et la tentative de meurtre, le jeune homme de 24 ans est également accusé de divers délits liés à la drogue. Selon l'accusation, il consommait régulièrement de la cocaïne et du cannabis, y compris le week-end du crime.

«No comment»

Lors du procès pour la tentative de meurtre et le viol de la femme de 63 ans, l'accusé a fait des aveux complets mercredi. «Tout ce qui est écrit dans l'acte d'accusation est vrai».

Mais alors qu'il reconnaît sa culpabilité, il refuse de faire toute déclaration sur les faits eux-mêmes. Le juge poursuit l'interrogatoire. L'accusé écoute, se tait et ne répond que brièvement aux questions : «Je ne veux rien dire à ce sujet».

Ce n'est que lorsqu'il est question de sa consommation de drogue que l'homme devient bavard et répond aux questions du juge qui lui demande quand il a commencé à consommer du cannabis et pourquoi. Le prévenu répond qu'il a commencé à cause de son cercle d'amis et qu'il est devenu dépendant. Plus tard, la cocaïne est venue s'y ajouter. Mais la plupart du temps, il n'en consommait que le week-end. En grandes quantités.

Il «aurait sans aucun doute utilisé le couteau»...

Après une pause, le procureur commence à lire son plaidoyer. Il commence par décrire le jour où les faits se sont produits. Plus tard, il déclare : «Même des policiers aguerris ont eu du mal à comprendre la scène sur le lieu du crime».

Il parle d'un acte brutal que l'homme aurait planifié. L'historique du navigateur le prouve. Avant de commettre son crime, l'accusé aurait recherché des films pornographiques sur Internet et aurait également utilisé des termes de recherche évoquant la violence.

L'homme aurait porté un couteau sur lui. «L'accusé aurait sans aucun doute utilisé le couteau si cela avait été nécessaire», déclare le procureur. «Imaginez un peu la situation: une femme marquée par la maladie est écrasée par une boîte d'homme qui pèse trois fois plus qu'elle», a déclaré le procureur dans son réquisitoire.

La drogue, une stratégie de défense ?

C'est ensuite au tour de l'avocat de la défense du prévenu de s'exprimer. Il rappelle que son client a consommé du cannabis et de la cocaïne tous les week-ends - et ce pendant des années. Il argumente que son client était «défoncé» pendant l'acte et qu'il n'était donc que partiellement responsable. L'acte n'aurait pas été planifié, mais serait le résultat d'un «chaos dans la tête». L'accusé a montré des remords et est prêt à suivre une thérapie. Il a coopéré à tout moment avec les autorités et a avoué son crime immédiatement après son arrestation. Après ses aveux, il aurait éclaté en sanglots.

Le ministère public le contredit : la mère de l'accusé l'avait vu le matin avant l'acte et n'avait remarqué aucun signe d'influence de la drogue. La victime avait également déclaré après l'agression que l'auteur n'avait pas l'air en état d'ébriété.

Le procureur argumente avec les déclarations crédibles de la victime. Ainsi, lors de l'interrogatoire, la femme a déclaré : «Il a posé sa grande main sur ma bouche et mon nez». La force avec laquelle il a appuyé sa main sur le visage de la victime était «aussi forte qu'un animal».

Elle a également pu décrire avec précision comment l'agresseur s'y prenait et comment il se comportait. «Il était calme et lucide», a déclaré le procureur en citant le témoignage de la victime devant le tribunal. L'auteur lui-même témoigne qu'il ne se souvient pas de tout.

Re-socialisation?

Le ministère public requiert 20 ans de prison et qualifie l'acte de «brutal, de sang froid, bestial». L'avocat de la défense plaide neuf ans, et une réparation morale de 30'000 francs envers la communauté héréditaire de la victime - moins que le minimum légal.

L'avocat de la défense déclare au tribunal : «Il y a des meurtres bien plus violents. Par exemple un massacre à la hache». Son client a certes commis un acte horrible, mais le tribunal devrait mettre l'acte en perspective. «Qu'on donne une chance à l'auteur de 24 ans et qu'on le soigne, mais il a encore un avenir. La mission de l'Etat de droit est de resocialiser les délinquants».

Est-il toujours dangereux ?

Selon l'expert, le prévenu est «gravement perturbé sur le plan psychique», mais il ne montre pas de motivation apparente à faire face à sa propension à la violence. En effet, l'auteur ne s'est pas encore exprimé sur son acte.

Le risque qu'il commette à nouveau un crime sexuel est estimé entre 10 et 15 pour cent. S'il ne s'ouvre pas davantage, il faudrait, selon l'expert, envisager un internement ou une thérapie stationnaire.

Pour finir, la parole est donnée au prévenu : «J'aurai honte toute ma vie de ce que j'ai fait. Je travaille dur sur moi-même et je suis motivé pour poursuivre la thérapie. Je tiens à m'excuser auprès de la famille pour le mal que je leur ai fait».

Le verdict sera prononcé jeudi.