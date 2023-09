Un homme abattu et deux autres blessés à Schaffhouse

Un homme a été abattu dans la rue samedi avant l'aube à Schaffhouse, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Deux autres ont été blessés. Les circonstances du crime ne sont pas claires pour l'heure.

La police schaffhousoise a été appelée sur les lieux d'un meurtre samedi matin (Photo d'illustration). ATS

Alertée, la police de Schaffhouse s'est rendue peu après 05h00 sur les lieux, dans la vieille ville. Deux hommes gisaient à terre, l'un grièvement et l'autre légèrement blessés.

Le blessé grave est décédé sur place malgré les soins médicaux prodigués par la police et les services de secours, a indiqué la police schaffhousoise.

Autre homme blessé à la gare

Un peu plus tard, un autre homme légèrement blessé a été découvert par la police à la gare, située non loin du lieu du crime. Selon les connaissances actuelles, celui-ci serait mêlé à l'affaire, ont indiqué les forces de l'ordre.

Le déroulement et le contexte des faits n'avaient pas été tirés au clair samedi en fin de matinée. La recherche d'indices et les investigations formelles sont encore en cours, a indiqué une porte-parole de la police. Elle n'a pas spécifié la nature des blessures ni l'âge et la nationalité des hommes.

Selon le communiqué, la police de Schaffhouse a fait appel à l'Institut médico-légal de Zurich et à l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich pour la conservation des traces. L'enquête est menée par le ministère public et la police de Schaffhouse.

rl, ats