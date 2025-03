Tué par balle et immergé dans un lac: le coupable au tribunal, 18 ans plus tard

Un agent infiltré a apporté un tournant dans l'affaire du meurtre du lac Barchet : 15 ans après les faits, un homme a été condamné. Aujourd'hui, il est à nouveau jugé.

Un corps a été retrouvé en 2007 dans le lac Barchet près de Neunforn TG. Photo : sda

Samuel Walder

Tué de plusieurs coups de feu puis immergé dans le lac de Barchet dans le canton de Thurgovie : le meurtre d'un Egyptien de 27 ans en 2007 occupe encore la justice aujourd'hui.

En 2024, près de 17 ans après l'homicide brutal au Barchetsee, le tribunal de district de Frauenfeld a condamné un homme de 63 ans à 15 ans de prison pour meurtre. Son complice présumé a en revanche été acquitté.

Jeudi, l'auteur principal sera à nouveau jugé. Il a fait appel du jugement.

Affaire classée, rouverte, puis résolue

L'affaire a suscité le mystère pendant des années. Après le crime, l'enquête s'est tout d'abord perdue dans le sable - jusqu'à ce que l'affaire soit rouverte des années plus tard en tant que «cold case». Des méthodes d'enquête modernes et le recours à des agents infiltrés ont finalement conduit à l'arrestation de deux hommes en août 2022.

La percée a eu lieu lorsque l'homme désormais condamné a décrit en détail son crime à un agent infiltré , tout en chargeant son complice présumé. Les indices contre lui étaient si accablants que le tribunal n'avait aucun doute raisonnable sur sa culpabilité.

Les demandes du ministère public et de la défense n'auraient pas pu être plus différentes. L'accusation a demandé la prison à vie pour les deux hommes, tandis que la défense a demandé l'acquittement. Le tribunal a finalement opté pour une voie médiane : 15 ans de prison pour l'accusé principal, âgé de 63 ans, et l'acquittement pour le deuxième prévenu.

Une mosaïque d'indices

Un verdict de culpabilité sur la base d'indices doit suivre des règles claires. Selon la loi, un jugement ne peut être rendu que si tous les indices s'assemblent comme une mosaïque pour former une image claire - même si certaines pièces manquent.

Dans le cas de l'homme de 63 ans, cette image était suffisamment claire pour une condamnation. Mais pour son complice présumé, trop de questions restaient sans réponse. Les doutes du tribunal étaient trop importants pour prononcer une condamnation avec une certitude totale. Le complice reste donc en liberté. Le jugement prononcé à son encontre est entre-temps entré en vigueur.

Un appel pourrait aboutir à un jugement plus sévère

Le tribunal de district de Frauenfeld a justifié la condamnation par le fait que le suspect avait révélé aux agents infiltrés des détails que seul le coupable pouvait connaître. Les enquêteurs ne disposaient que d'informations provenant des médias, mais l'homme de 63 ans savait exactement quand et qui avait tiré. De plus, son récit concordait avec les conclusions de la médecine légale.

Une question demeure : l'homme de 63 ans, auteur principal présumé, était-il vraiment seul ? Il semble peu probable qu'il ait fixé seul la plaque de béton de 30 kilos sur le corps et qu'il l'ait ensuite immergée dans le lac.

Le condamné a contesté le jugement, suite à quoi le ministère public a fait appel de la décision. La Cour suprême pourrait ainsi prononcer une peine encore plus lourde, puisqu'elle n'est plus liée par le jugement précédent.