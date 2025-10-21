  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Procès «J'avais une rage infernale» – Un homme accusé d'avoir tué un rival devant les juges à Moutier

ATS

21.10.2025 - 15:34

Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de revolver le nouveau compagnon de sa femme en février 2023 devant une station-service à Sonceboz (BE) s'est ouvert mardi au tribunal de Moutier dans une salle bondée. L'accusé n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour un autre homme.

Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de revolver le nouveau compagnon de sa femme en février 2023 devant une station-service à Sonceboz (BE) s'est ouvert mardi au tribunal de Moutier dans une salle bondée. L'accusé n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour un autre homme. (photo prétexte).
Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de revolver le nouveau compagnon de sa femme en février 2023 devant une station-service à Sonceboz (BE) s'est ouvert mardi au tribunal de Moutier dans une salle bondée. L'accusé n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour un autre homme. (photo prétexte).
sda

Keystone-SDA

21.10.2025, 15:34

«Il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver devant un tribunal pour un homicide. Je suis ici pour assumer et exprimer mes regrets et mes remords à l'égard de la famille de la victime, de mon épouse, de mes enfants et de toutes les personnes choquées par l'acte de j'ai commis», a déclaré l'accusé arrivé dans la salle d'audience menotte aux mains et chaîne aux pieds.

«Je ne suis pas là pour nier les faits, mais pour vous expliquer dans quel état d'esprit j'étais. J'étais comme un robot, en pilote automatique», a expliqué le prévenu affirmant avoir gardé des souvenirs confus.

«Je n'aurais jamais dû en arriver là», a-t-il ajouté, reconnaissant qu'il aurait dû discuter avec le nouveau compagnon de sa femme. «Mais j'avais une rage infernale».

Cinq coups de feu

Après avoir ouvert le feu à cinq reprises sur son rival, le prévenu avait pris la fuite en voiture. A son arrivée sur les lieux de ce drame, la police cantonale bernoise avait découvert sur le parking de la station-service un homme grièvement blessé, gisant au sol. Malgré les premiers secours prodigués par des passants, la victime était décédée sur place.

La police avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard. Plusieurs rues de Sonceboz, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Bienne, avaient été bouclées. Le fuyard s'était finalement rendu le même jour à un poste de douane à Bâle.

Les deux hommes établis dans la région se connaissaient. La victime âgée de 57 ans était le nouveau compagnon de la femme du prévenu, la mère de ses cinq enfants. L'accusé ne supportait pas que son épouse veuille divorcer et refaire sa vie avec son nouvel amoureux. A l'audience, il n'a cessé de répéter que son épouse était la femme de sa vie.

Sentiment de peur

Soutenue par l'une de ses filles, l'épouse du prévenu a dressé le portait d'un homme qui voulait contrôler sa vie et qui la harcelait. «J'avais énormément peur de mon mari», a-t-elle déclaré. «Je recevais des messages sans arrêt». Elle a confié, entre deux sanglots, devoir maintenant être forte pour ses enfants.

«Il voulait l'empêcher de vivre avec un autre homme, l'idée qu'un autre homme prenne sa place lui était insupportable», a déclaré l'avocate de l'épouse, Me Alexia Tissières, qui a décrit un mari qui instaurait une relation de menaces. Les parties plaignantes n'ont pas voulu être confrontées au prévenu.

L'accusé doit répondre non seulement d'assassinat, éventuellement de meurtre, mais aussi de contrainte, d'injures, de menaces, de voies de fait pour avoir donné un coup de genou dans la jambe de son épouse et d'infraction à la loi sur les stupéfiants pour avoir consommé un joint de cannabis.

Le verdict du tribunal collégial de cinq juges devrait être rendu le 4 novembre.

Les plus lus

Le nouveau quotidien de Nicolas Sarkozy
Loyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale
Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
L'accueil bruyant de ses codétenus: «Oh bienvenue Sarkozy!»
Les Européens aux côtés de Trump sur l'Ukraine