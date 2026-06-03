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Via Snapchat Finlande : un homme inculpé pour violences sexuelles sur 361 enfants

ATS

3.6.2026 - 13:11

Le parquet finlandais a inculpé un homme pour des violences sexuelles sur 361 enfants via les réseaux sociaux et la diffusion d'images pédocriminelles, a-t-il annoncé mercredi.

Des milliers de vidéos et d'images d'enfants non identifiés avaient été découvertes sur le téléphone portable de l'homme en 2022 (image symbolique).
Des milliers de vidéos et d'images d'enfants non identifiés avaient été découvertes sur le téléphone portable de l'homme en 2022 (image symbolique).
IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA

03.06.2026, 13:11

Les victimes étaient âgées de 9 à 15 ans au moment des faits, commis entre 2019 et 2022. La police finlandaise avait déclaré en décembre qu'elle enquêtait sur cette affaire et soupçonnait un homme de 27 ans d'avoir commis 364 infractions sexuelles contre des enfants. Le parquet a renoncé à engager des poursuites dans trois de ces cas.

Des milliers de vidéos et d'images d'enfants non identifiés avaient été découvertes sur le téléphone portable de l'homme en 2022, lorsque la police avait fouillé son téléphone dans le cadre d'une autre affaire pénale, selon la police.

France. A 19 ans, il est jugé aux assises pour des viols commis dès l'âge de six ans

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L'homme avait contacté les enfants via la plateforme Snapchat, leur demandant de prendre et de lui envoyer des photos ou des vidéos d'eux-mêmes très peu vêtus ou nus. Il leur avait également demandé d'accomplir des actes sexuels, selon la police.

Les principales accusations portent sur des violences sexuelles aggravées sur des enfants et la diffusion d'images représentant des enfants dans une situation à caractère sexuel, selon le procureur. L'homme a partiellement reconnu les faits au cours de l'enquête. Son procès devrait débuter en septembre.

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