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Criminalité Opération policière à Volketswil: un homme armé cible les passants

ATS

30.4.2026 - 00:07

Une importante opération de police a été menée mercredi soir à Volketswil (ZH) après qu'un homme a pointé une arme sur des passants depuis un balcon. Le Suisse de 48 ans a été arrêté et l'arme a été saisie, a indiqué la police cantonale de Zurich.

La police a été informée peu après 17h30 qu'un individu ciblait des passants avec une arme depuis le balcon d'un appartement.
La police a été informée peu après 17h30 qu'un individu ciblait des passants avec une arme depuis le balcon d'un appartement.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 00:07

La police a été informée peu après 17h30 qu'un individu ciblait des passants avec une arme depuis le balcon d'un appartement. Plusieurs patrouilles de la police cantonale ainsi que des forces d'intervention des polices municipales d'Uster (ZH), de Dübendorf (ZH), de la région de Pfäffikon (ZH) et d'Illnau-Effretikon (ZH) ont été déployées, a précisé la police.

Des spécialistes ont pris contact avec l'homme, qui a été arrêté vers 20h20. La police a retrouvé plusieurs armes à feu dans l'appartement.

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