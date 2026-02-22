  1. Clients Privés
Floride Un homme armé abattu après avoir pénétré dans la résidence de Trump 

Basile Mermoud

22.2.2026

Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride et a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service américain, en charge de la protection des hautes personnalités politiques.

Le président américain Donald Trump n'était pas présent (photo d’archives). 
Le président américain Donald Trump n'était pas présent (photo d’archives). 
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.02.2026, 15:31

22.02.2026, 15:37

Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington. «Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin», a annoncé Anthony Guglielmi, le porte-parole du Secret Service sur X.

«Vers 1H30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence», a-t-il précisé. Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé.

Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet. Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride.

Conférence de presse de la police de Palm Beach (non traduite)

